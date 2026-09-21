Cachoeiro abre inscrições para caminhada com vista panorâmica da cidade

Estão abertas as inscrições para a Caminhada Urbana, que será realizada no próximo domingo (27), em Cachoeiro de Itapemirim. A atividade vai unir exercício físico, lazer e a oportunidade de contemplar a cidade de um ponto privilegiado.

Os interessados em participar podem fazer a inscrição pela página de Gestão Esportiva da Prefeitura de Cachoeiro, disponível em: https://cachoeiro.es.gov.br/gestao-esportiva.

Leia também: Procura estágio? CIEE reúne 220 oportunidades abertas no Espírito Santo

O percurso terá cerca de 6 quilômetros, considerando ida e volta, com saída da quadra do bairro Alto Eucalipto e destino à Torre de TV. A concentração dos participantes está marcada para as 5h30, com início da caminhada às 5h50.

Um dos principais atrativos da atividade será justamente a chegada à Torre de TV. O local proporciona uma vista panorâmica de parte de Cachoeiro e permitirá que muitos participantes conheçam a cidade por um ângulo diferente, especialmente aqueles que nunca tiveram a oportunidade de subir até o ponto.

Além da experiência proporcionada pelo percurso, a caminhada busca estimular a prática de atividade física, o lazer e a convivência entre os participantes.

O trajeto é considerado de nível médio de dificuldade e conta com subida íngreme. Por isso, é importante que os participantes estejam preparados para as características do percurso.

Serviço

Caminhada Urbana – Torre de TV

Data: 27 de setembro

Concentração: 5h30

Saída: 5h50

Local: Quadra do bairro Alto Eucalipto

Distância: cerca de 6 km (ida e volta)

Nível: médio, com subida íngreme

Inscrições: https://cachoeiro.es.gov.br/gestao-esportiva

Informações: (28) 3199-1759

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui