Cidades

Cachoeiro abre inscrições para caminhada com vista panorâmica da cidade

A atividade vai unir exercício físico, lazer e a oportunidade de contemplar a cidade de um ponto privilegiado.

Caminhada Urbana em Cachoeiro
Foto: Divulgação/PMCI

Estão abertas as inscrições para a Caminhada Urbana, que será realizada no próximo domingo (27), em Cachoeiro de Itapemirim. A atividade vai unir exercício físico, lazer e a oportunidade de contemplar a cidade de um ponto privilegiado.

Os interessados em participar podem fazer a inscrição pela página de Gestão Esportiva da Prefeitura de Cachoeiro, disponível em: https://cachoeiro.es.gov.br/gestao-esportiva.

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O percurso terá cerca de 6 quilômetros, considerando ida e volta, com saída da quadra do bairro Alto Eucalipto e destino à Torre de TV. A concentração dos participantes está marcada para as 5h30, com início da caminhada às 5h50.

Um dos principais atrativos da atividade será justamente a chegada à Torre de TV. O local proporciona uma vista panorâmica de parte de Cachoeiro e permitirá que muitos participantes conheçam a cidade por um ângulo diferente, especialmente aqueles que nunca tiveram a oportunidade de subir até o ponto.

Além da experiência proporcionada pelo percurso, a caminhada busca estimular a prática de atividade física, o lazer e a convivência entre os participantes.

O trajeto é considerado de nível médio de dificuldade e conta com subida íngreme. Por isso, é importante que os participantes estejam preparados para as características do percurso.

Serviço

Caminhada Urbana – Torre de TV

  • Data: 27 de setembro
  • Concentração: 5h30
  • Saída: 5h50
  • Local: Quadra do bairro Alto Eucalipto
  • Distância: cerca de 6 km (ida e volta)
  • Nível: médio, com subida íngreme
  • Inscrições: https://cachoeiro.es.gov.br/gestao-esportiva
  • Informações: (28) 3199-1759
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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

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