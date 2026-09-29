Cachoeiro abre inscrições para food trucks trabalharem no Festival Sabores & Encantos
Inscrições seguem até esta terça-feira, das 8h às 15h, na Semcult; festival terá edições nesta quarta-feira (30) e nos dias 16 e 17 de outubro.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abriu inscrições para o credenciamento de food trucks interessados em participar do Festival Sabores & Encantos. O edital prevê sorteio e autorização de uso de espaços públicos durante as edições do evento.
O festival acontece nesta quarta-feira (30), na Linha Vermelha, e também nos dias 16 e 17 de outubro, na Praça Jerônimo Monteiro.
Os interessados podem se inscrever até esta terça-feira, das 8h às 15h, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), localizada no Palácio Bernardino Monteiro, na Praça Jerônimo Monteiro.
Toda a documentação exigida deve ser entregue em envelope lacrado diretamente na sede da secretaria.
A iniciativa é conduzida pela Semcult em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdurb). O objetivo é organizar a participação dos comerciantes, ampliar as opções de alimentação e criar oportunidades para empreendedores locais.
O Festival Sabores & Encantos reunirá gastronomia, cultura, turismo, agricultura familiar, artesanato e música. A proposta é valorizar produtos e serviços de Cachoeiro e estimular a economia durante a programação.
O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Cachoeiro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 3199-2005, opção 3.
Leia também: Precisando de emprego? Sine Cachoeiro oferece 135 vagas nesta terça (29)Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726