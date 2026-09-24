Cachoeiro abre vagas para dois cursos gratuitos nas áreas de beleza e finanças

Quem busca qualificação profissional em Cachoeiro de Itapemirim pode se inscrever em dois cursos gratuitos de curta duração. O Senac Espírito Santo abriu vagas para capacitações nas áreas de finanças pessoais e beleza.

Uma das opções é o curso de Organização de Finanças Pessoais, com carga horária de 20 horas. As aulas começam no dia 5 de outubro e seguem até 9 de outubro, das 18h às 22h.

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Para participar, o interessado precisa ter pelo menos 16 anos e Ensino Fundamental completo. No momento da inscrição, é necessário apresentar RG ou CIN, CPF, comprovante de residência emitido há no máximo três meses e comprovante de escolaridade.

A segunda oportunidade é o curso de Design de Sobrancelhas e Depilação Egípcia, com 36 horas de duração. As aulas começam em 23 de novembro e acontecem no período da manhã, das 8h às 12h.

Nesse caso, os candidatos também precisam ter no mínimo 16 anos. A escolaridade exigida é o Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano. A documentação inclui RG ou CIN, CPF e comprovantes de residência e escolaridade.

As inscrições permanecem abertas enquanto houver vagas. Os interessados podem se cadastrar pelo site do Senac Espírito Santo ou procurar presencialmente a unidade em Cachoeiro.

O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. A Unidade de Educação Profissional fica na Rua Moreira, no bairro Independência, no imóvel que anteriormente abrigava a Faculdade Multivix.

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