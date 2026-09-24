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Ciclista de Guaçuí supera Cordilheira dos Andes em viagem de mais de 150 dias

A viagem começou na cidade natal do atleta e ganhou novos capítulos a cada trecho percorrido.

ciclista capixaba
Foto: Divulgação

O ciclista capixaba Renato Costa, de Guaçuí, transforma a América do Sul em cenário de uma grande aventura sobre duas rodas. Há mais de 150 dias, ele percorre diferentes caminhos de bicicleta e registra cada quilômetro da jornada.

A viagem começou na cidade natal do atleta e ganhou novos capítulos a cada trecho percorrido. Pelo Instagram @renatocostacicloviajante, Renato compartilha paisagens, desafios e momentos marcantes da expedição.

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Um dos pontos mais importantes da trajetória aconteceu durante a travessia da Cordilheira dos Andes. O guaçuiense enfrentou o frio, a altitude e as fortes inclinações para alcançar uma marca especial.

Renato chegou aos 2.891 metros de altitude. O número chamou atenção porque representa exatamente a mesma altitude do Pico da Bandeira, localizado na região do Caparaó, no Espírito Santo.

“Família! Tô aqui na Cordilheira dos Andes, a 2.891 metros, a mesma altitude do Pico da Bandeira”, comemorou o ciclista durante o momento registrado em vídeo.

Apoio ajuda Renato a continuar a jornada

Para seguir com a aventura pela América do Sul, Renato conta com o apoio de pessoas que acompanham sua trajetória e desejam contribuir para a continuidade da viagem.

Quem quiser colaborar pode realizar uma contribuição por meio da chave PIX:

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Renato Nogueira Costa

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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