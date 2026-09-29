Cachoeiro amplia coleta de recicláveis; veja como participar
A proposta é incentivar a separação correta dos resíduos, permitindo que materiais recicláveis retornem ao ciclo produtivo e tenham uma destinação adequada.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), amplia a coleta de materiais recicláveis no município e convida a população, condomínios, empresas, escolas e instituições a participarem da iniciativa. A ação busca fortalecer a cadeia da reciclagem, contribuir para a preservação ambiental e promover a geração de trabalho e renda.
A proposta é incentivar a separação correta dos resíduos, permitindo que materiais recicláveis retornem ao ciclo produtivo e tenham uma destinação adequada. Além de reduzir o volume de resíduos encaminhados para descarte, a iniciativa contribui para o reaproveitamento de materiais e para a redução dos impactos ambientais.
A participação da população é fundamental. Para colaborar, basta separar os materiais recicláveis dos demais resíduos, mantê-los limpos, secos e devidamente acondicionados, e solicitar o recolhimento pelo e-mail [email protected].
Entre os materiais que podem ser separados estão papel e papelão, garrafas e embalagens plásticas, latas e outros materiais metálicos. É importante que os recicláveis sejam mantidos separados dos resíduos orgânicos e rejeitos, facilitando o processo de coleta e reaproveitamento.
Quem pode participar
A coleta está disponível para toda a população de Cachoeiro, além de condomínios, empresas, estabelecimentos comerciais, escolas, instituições públicas e outras organizações interessadas em contribuir com a reciclagem no município.
A iniciativa reforça que atitudes simples no dia a dia podem contribuir para a preservação do meio ambiente e para o fortalecimento de uma cadeia que transforma materiais descartados em novos produtos, além de gerar oportunidades de trabalho e renda.
Serviço
Coleta de Materiais Recicláveis
- Contato: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma)
- E-mail: [email protected]
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