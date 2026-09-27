Cachoeiro escolhe novos representantes do Conselho do Plano Diretor Municipal
O Fórum Comunitário das Cidades foi um importante espaço de participação direta da comunidade.
A 8ª Conferência das Cidades Cachoeiro de Itapemirim – 2026 aconteceu nesta quinta-feira (24) e reuniu dezenas de pessoas no Palácio Bernardino Monteiro, para discutir ideias sobre o futuro do município.
A promoção do evento ficou por conta da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdurb) e abordou tópicos em torno do tema “25 anos do Estatuto da Cidade: Que cidade queremos para os próximos anos?”, numa proposta de compreensão acerca do planejamento da cidade e o envolvimento de diferentes interesses, necessidades, experiências e conhecimentos presentes no território.
Como atividade paralela, a 8ª Conferência das Cidades contou com a Eleição dos representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho do Plano Diretor Municipal (CPDM) para o biênio 2026-2028. O resultado será conhecido na próxima segunda-feira (28) no Diário Oficial do Município e a posse dos novos conselheiros acontece no dia 29 de outubro.
Todavia, antes as Instituições e Entidades eleitas devem indicar seus representantes, que poderá ser feito até 13 de outubro. Dois dias depois a relação dos nomes será divulgada.
Desta vez, o CPDM terá composição bipartite e paritária, constituído por 28 membros titulares e suplentes, com direito a voto e mandato de dois anos. Desses, 14 (titulares e suplentes) são representantes governamentais indicados diretamente pelo chefe do Poder Executivo e outros 14 (titulares e suplentes) serão representantes da sociedade civil organizada, eleitos na Conferência Municipal da Cidade e indicados pelo representante legal de cada entidade eleita.
Três vagas são cativas, não entram na eleição. São elas: o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
“A Conferência deste ano superou as nossas expectativas. Foi possível executar toda a proposta do evento, de promover um espaço de escuta qualificada, debate e formulação de propostas sobre os principais desafios de Cachoeiro, uma vez que nosso interesse foi, e ainda é, construir audiência e consciência para a matéria do urbanismo e quais os seus impactos na cidade que queremos para o futuro”, comentou o secretário municipal interino da pasta, Victor Galvão Rabbi.
O Fórum Comunitário das Cidades, uma atividade integrada promovida pela Conferência, foi um importante espaço de participação direta da comunidade, no qual foram discutidos os desafios apresentados e, com isso, a oportunidade de formulação de propostas para o futuro do município, que serão posteriormente apresentadas em plenária, submetidas à apreciação e, assim, organizadas segundo critérios de priorização de modo a produzir um conjunto sistematizado de contribuições da sociedade para o planejamento e desenvolvimento urbano de Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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