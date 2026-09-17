Cachoeiro inicia campanha de vacinação antirrábica

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), inicia, neste sábado (19), a Campanha de Vacinação Antirrábica 2026. A mobilização será realizada em diversos bairros do município, com novas etapas nos dias 26 de setembro e 17 de outubro.

A vacinação é destinada a cães e gatos e tem como objetivo prevenir a raiva, doença grave e fatal que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. Por isso, manter a imunização dos animais em dia é uma medida importante tanto para a proteção dos pets quanto para a saúde pública.

Leia também: Parque de Exposições de Cachoeiro recebe últimos ajustes para a 41ª Feira da Bondade

Para facilitar o acesso da população, os pontos de vacinação foram distribuídos pelos bairros em três sábados. De forma geral, o atendimento acontecerá das 8h às 16h. Alguns pontos, entretanto, funcionarão somente até as 12h.

Os tutores devem levar os cães com guia e, quando necessário, utilizar meios adequados para garantir a segurança durante o deslocamento e a vacinação. Os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas.

Confira o cronograma:

19 de setembro

Novo Parque – Igreja Batista – Carlos Lindenberg / Unidade Básica de Saúde

– Igreja Batista – Carlos Lindenberg / Unidade Básica de Saúde Rubem Braga – Igreja São Cristóvão / Igreja Assembleia de Deus (até as 12h) / EMEB Profª Gércia Ferreira Guimarães

– Igreja São Cristóvão / Igreja Assembleia de Deus (até as 12h) / EMEB Profª Gércia Ferreira Guimarães Bom Pastor – Igreja Evangélica Renovada (Jesus o Bom Pastor)

– Igreja Evangélica Renovada (Jesus o Bom Pastor) Alto Village – Unidade Básica de Saúde

– Unidade Básica de Saúde Village da Luz – Super Creche Village / Casa da Ana Polonini (Cidade Alta – Mercearia do Roberto)

– Super Creche Village / Casa da Ana Polonini (Cidade Alta – Mercearia do Roberto) Aquidaban – Unidade Básica de Saúde

– Unidade Básica de Saúde Ferroviários – Semus – Secretaria Municipal de Saúde

– Semus – Secretaria Municipal de Saúde Abelardo Machado – Unidade Básica de Saúde

– Unidade Básica de Saúde Santa Cecília – EMEB Santa Cecília

– EMEB Santa Cecília Nossa Senhora da Penha – EMEB Carolina Passos Gaicher

– EMEB Carolina Passos Gaicher Coronel Borges – EMEB Olga Dias da Costa

– EMEB Olga Dias da Costa Nossa Senhora Aparecida – EMEB Maria do Carmo Magalhães

– EMEB Maria do Carmo Magalhães Alto Independência – CRAS José Mário Ribeiro

– CRAS José Mário Ribeiro Independência – Igreja Nossa Senhora de Fátima

– Igreja Nossa Senhora de Fátima São Luiz Gonzaga – EMEB Profª Juracy Cruz

– EMEB Profª Juracy Cruz Arariguaba – Igreja Batista (Ponte do Arco)

– Igreja Batista (Ponte do Arco) Baiminas – EMEB Oswaldo Machado

– EMEB Oswaldo Machado Aeroporto – Unidade de Vigilância de Zoonoses

26 de setembro

União – EMEB Monteiro Lobato / CRAS ao lado da UBS

– EMEB Monteiro Lobato / CRAS ao lado da UBS Álvares Tavares – Casa de Ração (ao lado do posto de combustível)

– Casa de Ração (ao lado do posto de combustível) Monte Belo – EMEBTI Newtro Ferreira de Almeida

– EMEBTI Newtro Ferreira de Almeida Amaral – Quadra de Esporte (próximo à Unidade Básica de Saúde)

– Quadra de Esporte (próximo à Unidade Básica de Saúde) Costa e Silva – EMEB José Paineiras

– EMEB José Paineiras Sumaré – EEEF Fraternidade Luz

– EEEF Fraternidade Luz Bela Vista – Seminário Bom Pastor

– Seminário Bom Pastor Paraíso – EMEB Valdy Freitas

– EMEB Valdy Freitas São Geraldo – Igreja Batista (Avenida João Sasso)

– Igreja Batista (Avenida João Sasso) Amarelo – Associação de Moradores Amobam

– Associação de Moradores Amobam Alto Amarelo – EMEB Virginia Athayde Coelho

– EMEB Virginia Athayde Coelho Nossa Senhora da Glória – Associação de Moradores (até as 12h)

– Associação de Moradores (até as 12h) Campo Leopoldina – Igreja Católica Santo Ezequiel Moreno

– Igreja Católica Santo Ezequiel Moreno Basileia – Unidade Básica de Saúde

– Unidade Básica de Saúde Recanto – Casa Mestre Salatiel

– Casa Mestre Salatiel Nova Brasília – Ginásio Municipal de Esportes Nello Borelli

– Ginásio Municipal de Esportes Nello Borelli Otton Marins – EMEB Rotary

– EMEB Rotary Zumbi – EMEB Julieta Depes Tallon

– EMEB Julieta Depes Tallon Alto Eucalipto – EMEB Governador Eurico Vieira de Resende

– EMEB Governador Eurico Vieira de Resende Alto Zumbi – EMEB Nornília da Cunha

– EMEB Nornília da Cunha Valão – Unidade Básica de Saúde

– Unidade Básica de Saúde Teixeira Leite – Escola Elísio Cortes Imperial

– Escola Elísio Cortes Imperial Vila Rica – EMEB Anísio Vieira de Almeida Ramos / Igreja Batista do Vila Rica

– EMEB Anísio Vieira de Almeida Ramos / Igreja Batista do Vila Rica Alto Vila Rica – Igreja Católica Santa Rita de Cássia

– Igreja Católica Santa Rita de Cássia Ferroviários – Semus – Secretaria Municipal de Saúde

– Semus – Secretaria Municipal de Saúde Aeroporto – Unidade de Vigilância de Zoonoses

17 de outubro

Boa Esperança – EMEB Tereza Valiatti

– EMEB Tereza Valiatti Jardim Itapemirim – Unidade Básica de Saúde / EMEB Frade e Freira

– Unidade Básica de Saúde / EMEB Frade e Freira Alto Monte Cristo – Igreja Católica Santa Rita de Cássia

– Igreja Católica Santa Rita de Cássia IBC – Quadra de Esportes

– Quadra de Esportes Jardim América – Igreja Sagrado Coração de Jesus (até as 12h)

– Igreja Sagrado Coração de Jesus (até as 12h) São Francisco de Assis – Unidade Básica de Saúde

– Unidade Básica de Saúde Parque Laranjeira – EMEB Profª Lucilia Araujo Moreira

– EMEB Profª Lucilia Araujo Moreira Caiçara – Quadra Poliesportiva Maria Raphaela

– Quadra Poliesportiva Maria Raphaela Agostinho Simonato – Unidade Básica de Saúde / Arena Dalpasso

– Unidade Básica de Saúde / Arena Dalpasso Gilson Carone – Unidade Básica de Saúde / Residencial Otacílio Ronchete (até as 12h)

– Unidade Básica de Saúde / Residencial Otacílio Ronchete (até as 12h) Luiz Tinoco da Fonseca – Unidade Básica de Saúde

– Unidade Básica de Saúde Waldir Furtado Amorim – Unidade Básica de Saúde

– Unidade Básica de Saúde Coramara – EMEB Coramara

– EMEB Coramara Alto Coramara – EMEB Prof. Deusdedth Baptista

– EMEB Prof. Deusdedth Baptista Rui Pinto Bandeira – Associação de Moradores

– Associação de Moradores Boa Vista – Unidade Básica de Saúde

– Unidade Básica de Saúde Aeroporto – EEEF Hosana Salles / Unidade de Vigilância de Zoonoses

– EEEF Hosana Salles / Unidade de Vigilância de Zoonoses Marbrasa – Cemurf

– Cemurf São Lucas – Associação de Moradores

– Associação de Moradores Ferroviários – Semus – Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da participação dos tutores na campanha. A vacinação antirrábica é uma das principais medidas de prevenção e controle da doença e contribui para a proteção dos animais e de toda a população.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui