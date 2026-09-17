Cachoeiro inicia campanha de vacinação antirrábica
Campanha começa neste sábado (19) e terá novas etapas em 26 de setembro e 17 de outubro, com vacinação destinada a cães e gatos.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), inicia, neste sábado (19), a Campanha de Vacinação Antirrábica 2026. A mobilização será realizada em diversos bairros do município, com novas etapas nos dias 26 de setembro e 17 de outubro.
A vacinação é destinada a cães e gatos e tem como objetivo prevenir a raiva, doença grave e fatal que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. Por isso, manter a imunização dos animais em dia é uma medida importante tanto para a proteção dos pets quanto para a saúde pública.
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Para facilitar o acesso da população, os pontos de vacinação foram distribuídos pelos bairros em três sábados. De forma geral, o atendimento acontecerá das 8h às 16h. Alguns pontos, entretanto, funcionarão somente até as 12h.
Os tutores devem levar os cães com guia e, quando necessário, utilizar meios adequados para garantir a segurança durante o deslocamento e a vacinação. Os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas.
Confira o cronograma:
19 de setembro
- Novo Parque – Igreja Batista – Carlos Lindenberg / Unidade Básica de Saúde
- Rubem Braga – Igreja São Cristóvão / Igreja Assembleia de Deus (até as 12h) / EMEB Profª Gércia Ferreira Guimarães
- Bom Pastor – Igreja Evangélica Renovada (Jesus o Bom Pastor)
- Alto Village – Unidade Básica de Saúde
- Village da Luz – Super Creche Village / Casa da Ana Polonini (Cidade Alta – Mercearia do Roberto)
- Aquidaban – Unidade Básica de Saúde
- Ferroviários – Semus – Secretaria Municipal de Saúde
- Abelardo Machado – Unidade Básica de Saúde
- Santa Cecília – EMEB Santa Cecília
- Nossa Senhora da Penha – EMEB Carolina Passos Gaicher
- Coronel Borges – EMEB Olga Dias da Costa
- Nossa Senhora Aparecida – EMEB Maria do Carmo Magalhães
- Alto Independência – CRAS José Mário Ribeiro
- Independência – Igreja Nossa Senhora de Fátima
- São Luiz Gonzaga – EMEB Profª Juracy Cruz
- Arariguaba – Igreja Batista (Ponte do Arco)
- Baiminas – EMEB Oswaldo Machado
- Aeroporto – Unidade de Vigilância de Zoonoses
26 de setembro
- União – EMEB Monteiro Lobato / CRAS ao lado da UBS
- Álvares Tavares – Casa de Ração (ao lado do posto de combustível)
- Monte Belo – EMEBTI Newtro Ferreira de Almeida
- Amaral – Quadra de Esporte (próximo à Unidade Básica de Saúde)
- Costa e Silva – EMEB José Paineiras
- Sumaré – EEEF Fraternidade Luz
- Bela Vista – Seminário Bom Pastor
- Paraíso – EMEB Valdy Freitas
- São Geraldo – Igreja Batista (Avenida João Sasso)
- Amarelo – Associação de Moradores Amobam
- Alto Amarelo – EMEB Virginia Athayde Coelho
- Nossa Senhora da Glória – Associação de Moradores (até as 12h)
- Campo Leopoldina – Igreja Católica Santo Ezequiel Moreno
- Basileia – Unidade Básica de Saúde
- Recanto – Casa Mestre Salatiel
- Nova Brasília – Ginásio Municipal de Esportes Nello Borelli
- Otton Marins – EMEB Rotary
- Zumbi – EMEB Julieta Depes Tallon
- Alto Eucalipto – EMEB Governador Eurico Vieira de Resende
- Alto Zumbi – EMEB Nornília da Cunha
- Valão – Unidade Básica de Saúde
- Teixeira Leite – Escola Elísio Cortes Imperial
- Vila Rica – EMEB Anísio Vieira de Almeida Ramos / Igreja Batista do Vila Rica
- Alto Vila Rica – Igreja Católica Santa Rita de Cássia
- Ferroviários – Semus – Secretaria Municipal de Saúde
- Aeroporto – Unidade de Vigilância de Zoonoses
17 de outubro
- Boa Esperança – EMEB Tereza Valiatti
- Jardim Itapemirim – Unidade Básica de Saúde / EMEB Frade e Freira
- Alto Monte Cristo – Igreja Católica Santa Rita de Cássia
- IBC – Quadra de Esportes
- Jardim América – Igreja Sagrado Coração de Jesus (até as 12h)
- São Francisco de Assis – Unidade Básica de Saúde
- Parque Laranjeira – EMEB Profª Lucilia Araujo Moreira
- Caiçara – Quadra Poliesportiva Maria Raphaela
- Agostinho Simonato – Unidade Básica de Saúde / Arena Dalpasso
- Gilson Carone – Unidade Básica de Saúde / Residencial Otacílio Ronchete (até as 12h)
- Luiz Tinoco da Fonseca – Unidade Básica de Saúde
- Waldir Furtado Amorim – Unidade Básica de Saúde
- Coramara – EMEB Coramara
- Alto Coramara – EMEB Prof. Deusdedth Baptista
- Rui Pinto Bandeira – Associação de Moradores
- Boa Vista – Unidade Básica de Saúde
- Aeroporto – EEEF Hosana Salles / Unidade de Vigilância de Zoonoses
- Marbrasa – Cemurf
- São Lucas – Associação de Moradores
- Ferroviários – Semus – Secretaria Municipal de Saúde
A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da participação dos tutores na campanha. A vacinação antirrábica é uma das principais medidas de prevenção e controle da doença e contribui para a proteção dos animais e de toda a população.
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