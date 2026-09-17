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Cachoeiro inicia campanha de vacinação antirrábica

Campanha começa neste sábado (19) e terá novas etapas em 26 de setembro e 17 de outubro, com vacinação destinada a cães e gatos.

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Foto: Márcia Leal/PMCI

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), inicia, neste sábado (19), a Campanha de Vacinação Antirrábica 2026. A mobilização será realizada em diversos bairros do município, com novas etapas nos dias 26 de setembro e 17 de outubro.

A vacinação é destinada a cães e gatos e tem como objetivo prevenir a raiva, doença grave e fatal que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. Por isso, manter a imunização dos animais em dia é uma medida importante tanto para a proteção dos pets quanto para a saúde pública.

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Para facilitar o acesso da população, os pontos de vacinação foram distribuídos pelos bairros em três sábados. De forma geral, o atendimento acontecerá das 8h às 16h. Alguns pontos, entretanto, funcionarão somente até as 12h.

Os tutores devem levar os cães com guia e, quando necessário, utilizar meios adequados para garantir a segurança durante o deslocamento e a vacinação. Os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas.

Confira o cronograma:

19 de setembro

  • Novo Parque – Igreja Batista – Carlos Lindenberg / Unidade Básica de Saúde
  • Rubem Braga – Igreja São Cristóvão / Igreja Assembleia de Deus (até as 12h) / EMEB Profª Gércia Ferreira Guimarães
  • Bom Pastor – Igreja Evangélica Renovada (Jesus o Bom Pastor)
  • Alto Village – Unidade Básica de Saúde
  • Village da Luz – Super Creche Village / Casa da Ana Polonini (Cidade Alta – Mercearia do Roberto)
  • Aquidaban – Unidade Básica de Saúde
  • Ferroviários – Semus – Secretaria Municipal de Saúde
  • Abelardo Machado – Unidade Básica de Saúde
  • Santa Cecília – EMEB Santa Cecília
  • Nossa Senhora da Penha – EMEB Carolina Passos Gaicher
  • Coronel Borges – EMEB Olga Dias da Costa
  • Nossa Senhora Aparecida – EMEB Maria do Carmo Magalhães
  • Alto Independência – CRAS José Mário Ribeiro
  • Independência – Igreja Nossa Senhora de Fátima
  • São Luiz Gonzaga – EMEB Profª Juracy Cruz
  • Arariguaba – Igreja Batista (Ponte do Arco)
  • Baiminas – EMEB Oswaldo Machado
  • Aeroporto – Unidade de Vigilância de Zoonoses

26 de setembro

  • União – EMEB Monteiro Lobato / CRAS ao lado da UBS
  • Álvares Tavares – Casa de Ração (ao lado do posto de combustível)
  • Monte Belo – EMEBTI Newtro Ferreira de Almeida
  • Amaral – Quadra de Esporte (próximo à Unidade Básica de Saúde)
  • Costa e Silva – EMEB José Paineiras
  • Sumaré – EEEF Fraternidade Luz
  • Bela Vista – Seminário Bom Pastor
  • Paraíso – EMEB Valdy Freitas
  • São Geraldo – Igreja Batista (Avenida João Sasso)
  • Amarelo – Associação de Moradores Amobam
  • Alto Amarelo – EMEB Virginia Athayde Coelho
  • Nossa Senhora da Glória – Associação de Moradores (até as 12h)
  • Campo Leopoldina – Igreja Católica Santo Ezequiel Moreno
  • Basileia – Unidade Básica de Saúde
  • Recanto – Casa Mestre Salatiel
  • Nova Brasília – Ginásio Municipal de Esportes Nello Borelli
  • Otton Marins – EMEB Rotary
  • Zumbi – EMEB Julieta Depes Tallon
  • Alto Eucalipto – EMEB Governador Eurico Vieira de Resende
  • Alto Zumbi – EMEB Nornília da Cunha
  • Valão – Unidade Básica de Saúde
  • Teixeira Leite – Escola Elísio Cortes Imperial
  • Vila Rica – EMEB Anísio Vieira de Almeida Ramos / Igreja Batista do Vila Rica
  • Alto Vila Rica – Igreja Católica Santa Rita de Cássia
  • Ferroviários – Semus – Secretaria Municipal de Saúde
  • Aeroporto – Unidade de Vigilância de Zoonoses

17 de outubro

  • Boa Esperança – EMEB Tereza Valiatti
  • Jardim Itapemirim – Unidade Básica de Saúde / EMEB Frade e Freira
  • Alto Monte Cristo – Igreja Católica Santa Rita de Cássia
  • IBC – Quadra de Esportes
  • Jardim América – Igreja Sagrado Coração de Jesus (até as 12h)
  • São Francisco de Assis – Unidade Básica de Saúde
  • Parque Laranjeira – EMEB Profª Lucilia Araujo Moreira
  • Caiçara – Quadra Poliesportiva Maria Raphaela
  • Agostinho Simonato – Unidade Básica de Saúde / Arena Dalpasso
  • Gilson Carone – Unidade Básica de Saúde / Residencial Otacílio Ronchete (até as 12h)
  • Luiz Tinoco da Fonseca – Unidade Básica de Saúde
  • Waldir Furtado Amorim – Unidade Básica de Saúde
  • Coramara – EMEB Coramara
  • Alto Coramara – EMEB Prof. Deusdedth Baptista
  • Rui Pinto Bandeira – Associação de Moradores
  • Boa Vista – Unidade Básica de Saúde
  • Aeroporto – EEEF Hosana Salles / Unidade de Vigilância de Zoonoses
  • Marbrasa – Cemurf
  • São Lucas – Associação de Moradores
  • Ferroviários – Semus – Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da participação dos tutores na campanha. A vacinação antirrábica é uma das principais medidas de prevenção e controle da doença e contribui para a proteção dos animais e de toda a população.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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