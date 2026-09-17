Parque de Exposições de Cachoeiro recebe últimos ajustes para a 41ª Feira da Bondade
Equipes finalizam a montagem de estandes, palco e espaços das entidades no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa.
O Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa entra na reta final dos preparativos para receber os três dias da 41ª Feira da Bondade, a maior festa de solidariedade do Espírito Santo. No local, equipes finalizam a montagem das estruturas que vão compor o espaço durante o evento.
Estandes, palco, áreas de circulação, espaços destinados às entidades participantes e demais estruturas estão sendo organizados para deixar o parque pronto para receber visitantes, famílias, voluntários e representantes das instituições filantrópicas. A expectativa é que cerca de 20 mil pessoas passem pelo local durante os três dias de programação.
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Além de preparar o espaço para os momentos de lazer, música e confraternização, a montagem também está sendo realizada com atenção à organização e à segurança, garantindo melhores condições de circulação e funcionamento para o público e para as entidades participantes.
A Feira da Bondade reúne solidariedade, entretenimento e confraternização. As entidades participantes terão espaços para comercializar alimentos, bebidas e outros produtos, contribuindo diretamente para a manutenção de suas atividades e projetos sociais.
A entrada será gratuita mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições filantrópicas do município. O estacionamento também será gratuito, facilitando o acesso do público ao Parque de Exposições.
Com a montagem avançando para os últimos ajustes, o espaço já começa a ganhar a forma que vai receber a programação da Feira da Bondade, preparando o cenário para três dias de encontro, diversão e, principalmente, solidariedade.
Programação
18 de setembro — Sexta-feira
- 17h — Abertura dos portões
- 19h — Solenidade de abertura
- 19h30 — Art Samba
- 20h30 — Jakin Soares
- 22h — Banda Comichão
19 de setembro — Sábado
- 11h — Abertura dos portões
- 13h30 — Apresentação do Grupo Escoteiros Baden-Powell
- 14h — Grupo de Dança Vovó Matilde
- 14h30 — Grupo de Dança Infantil da professora Ana Rita
- 15h — Grupo de Dança Infantil Villagindo
- 15h30 — Desfile Solidário
- 17h — Jessica Patroa
- 19h — Os Reis do Paredão
- 21h — Banda Agitaê
- 23h — João Neto e Frederico
20 de setembro — Domingo
- 9h — Abertura dos portões
- 9h — Dia C — Cooperar
- 12h — Tradicional almoço de domingo
- 12h — SambaApae
- 12h30 — Maru
- 13h30 às 14h30 — Entrega das camisas da Corrida Kids da Bondade
- 14h30 — DJ Jorge
- 15h30 — Corrida Kids da Bondade
- 16h — As Guerreiras: uma aventura original derivada das Guerreiras do K-Pop — show infantil
- 17h — Pagode do Duda
- 18h30 — Encerramento oficial
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