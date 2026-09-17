Parque de Exposições de Cachoeiro recebe últimos ajustes para a 41ª Feira da Bondade

O Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa entra na reta final dos preparativos para receber os três dias da 41ª Feira da Bondade, a maior festa de solidariedade do Espírito Santo. No local, equipes finalizam a montagem das estruturas que vão compor o espaço durante o evento.

Estandes, palco, áreas de circulação, espaços destinados às entidades participantes e demais estruturas estão sendo organizados para deixar o parque pronto para receber visitantes, famílias, voluntários e representantes das instituições filantrópicas. A expectativa é que cerca de 20 mil pessoas passem pelo local durante os três dias de programação.

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Além de preparar o espaço para os momentos de lazer, música e confraternização, a montagem também está sendo realizada com atenção à organização e à segurança, garantindo melhores condições de circulação e funcionamento para o público e para as entidades participantes.

A Feira da Bondade reúne solidariedade, entretenimento e confraternização. As entidades participantes terão espaços para comercializar alimentos, bebidas e outros produtos, contribuindo diretamente para a manutenção de suas atividades e projetos sociais.

A entrada será gratuita mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições filantrópicas do município. O estacionamento também será gratuito, facilitando o acesso do público ao Parque de Exposições.

Com a montagem avançando para os últimos ajustes, o espaço já começa a ganhar a forma que vai receber a programação da Feira da Bondade, preparando o cenário para três dias de encontro, diversão e, principalmente, solidariedade.

Programação

18 de setembro — Sexta-feira

17h — Abertura dos portões

19h — Solenidade de abertura

19h30 — Art Samba

20h30 — Jakin Soares

22h — Banda Comichão

19 de setembro — Sábado

11h — Abertura dos portões

13h30 — Apresentação do Grupo Escoteiros Baden-Powell

14h — Grupo de Dança Vovó Matilde

14h30 — Grupo de Dança Infantil da professora Ana Rita

15h — Grupo de Dança Infantil Villagindo

15h30 — Desfile Solidário

17h — Jessica Patroa

19h — Os Reis do Paredão

21h — Banda Agitaê

23h — João Neto e Frederico

20 de setembro — Domingo

9h — Abertura dos portões

9h — Dia C — Cooperar

12h — Tradicional almoço de domingo

12h — SambaApae

12h30 — Maru

13h30 às 14h30 — Entrega das camisas da Corrida Kids da Bondade

14h30 — DJ Jorge

15h30 — Corrida Kids da Bondade

16h — As Guerreiras: uma aventura original derivada das Guerreiras do K-Pop — show infantil

17h — Pagode do Duda

18h30 — Encerramento oficial

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