Cachoeiro realiza segunda etapa da vacinação antirrábica neste sábado

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), realiza, neste sábado (26), a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Raiva 2026. A mobilização é destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade.

A vacinação será realizada, em geral, das 8h às 16h, em diversos pontos do município. Em alguns locais, o atendimento será encerrado às 11h. A orientação é para que os tutores verifiquem o horário do ponto escolhido antes de levar o animal.

Leia também: Nota Premiada Capixaba divulga ganhadores de setembro; veja a lista

Nesta segunda etapa, serão disponibilizados pontos de vacinação em diferentes bairros de Cachoeiro, facilitando o acesso da população à imunização dos animais.

Confira os locais de vacinação:

União – CRAS Alto União e Emeb Monteiro Lobato;

– CRAS Alto União e Emeb Monteiro Lobato; Álvares Tavares – Universo Rural (até as 11h);

– Universo Rural (até as 11h); Monte Belo – Emeti Newton Ferreira de Almeida;

– Emeti Newton Ferreira de Almeida; Nossa Senhora da Glória – Associação de Moradores (até as 11h);

– Associação de Moradores (até as 11h); Amaral – Quadra de Esportes;

– Quadra de Esportes; Costa e Silva – Emeb José Paineiras;

– Emeb José Paineiras; Sumaré – EEEF Fraternidade e Luz;

– EEEF Fraternidade e Luz; Bela Vista – Seminário Bom Pastor;

– Seminário Bom Pastor; Paraíso – Emeb Waldy Freitas;

– Emeb Waldy Freitas; São Geraldo – Igreja Batista;

– Igreja Batista; Amarelo – Amobam;

– Amobam; Alto Amarelo – Emeb Virgínia Athayde Coelho;

– Emeb Virgínia Athayde Coelho; Campo Leopoldina – Igreja Católica Santo Ezequiel;

– Igreja Católica Santo Ezequiel; Basileia – Emeb Maria Tereza Brandão de Melo;

– Emeb Maria Tereza Brandão de Melo; Recanto – Casa Mestre Silastiel;

– Casa Mestre Silastiel; Nova Brasília – Ginásio Municipal “Nello Volla Borelli”;

– Ginásio Municipal “Nello Volla Borelli”; Otton Marins – Emeb Rotary;

– Emeb Rotary; Zumbi – Emeb Julieta Depes;

– Emeb Julieta Depes; Alto Eucalipto – Emeb Governador Eurico Vieira de Resende;

– Emeb Governador Eurico Vieira de Resende; Alto Zumbi – Emeb Normilia da Cunha dos Santos;

– Emeb Normilia da Cunha dos Santos; Ferroviários – Semus;

– Semus; Valão – Unidade de Saúde;

– Unidade de Saúde; Teixeira Leite – Emeb Elísio Cortes;

– Emeb Elísio Cortes; Vila Rica – Igreja Batista do Vila Rica (até as 11h);

– Igreja Batista do Vila Rica (até as 11h); Vila Rica – Emeb “Anísio Vieira de Almeida Ramos”;

– Emeb “Anísio Vieira de Almeida Ramos”; Alto Vila Rica – Igreja Santa Rita de Cássia.

Além dos pontos programados, a vacinação também estará disponível na Secretaria Municipal de Saúde (Semus) em todos os dias de campanha e na Unidade de Vigilância de Zoonoses, antigo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no bairro Aeroporto.

Para garantir a segurança durante a vacinação, os cães devem ser conduzidos com guia e coleira, e os animais agressivos devem utilizar focinheira. Os gatos precisam ser transportados em caixas apropriadas. A recomendação é que os tutores também levem o cartão de vacinação do pet. Crianças devem estar acompanhadas dos responsáveis.

A vacinação é uma importante medida de prevenção contra a raiva, doença infecciosa grave que pode atingir mamíferos, incluindo seres humanos. A imunização dos cães e gatos contribui para a proteção dos animais e para a saúde pública.

Terceira etapa em outubro

A Campanha de Vacinação Antirrábica terá continuidade em Cachoeiro. A terceira etapa está prevista para 17 de outubro, Dia Nacional de Vacinação Antirrábica, com novos pontos de imunização no município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui