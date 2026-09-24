Nota Premiada Capixaba divulga ganhadores de setembro; veja a lista

Já saiu o resultado do sorteio de setembro do Nota Premiada Capixaba! O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou, nesta quinta-feira (24), o 57º sorteio do programa, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo, pela Espírito Santo FM e pelas redes sociais da emissora.

Ao todo, foram distribuídos R$ 184,5 mil entre os 15 cidadãos sorteados e as instituições sociais indicadas por eles. Em cada uma das três regiões (Metropolitana, norte e sul) foram sorteados cinco prêmios, nos valores de R$ 25 mil, R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil. Os nomes dos ganhadores estão disponíveis ao final deste texto.

Leia também: Lideranças do Caparaó se reúnem em Guaçuí e manifestam apoio à Ricardo Ferraço e Casagrande

No Nota Premiada Capixaba, o prêmio também gera apoio para as instituições sociais. Cada entidade indicada por um participante sorteado recebe um valor equivalente à metade do prêmio pago a ele. Assim, quem ganhou R$ 25 mil, por exemplo, também garantiu R$ 12,5 mil para a instituição que escolheu apoiar.

Além desses valores, as entidades cadastradas no programa participam do rateio mensal de R$ 170 mil, distribuído de acordo com o engajamento social, que considera, entre outros critérios, o número de apoiadores de cada instituição. Atualmente, o Nota Premiada Capixaba conta com 197 instituições participantes em todo o Estado.

Os ganhadores receberão uma mensagem automática pelo sistema e, se necessário, a equipe do Nota Premiada Capixaba também fará contato por telefone. O resgate do prêmio deve ser solicitado em até 90 dias após o sorteio.

A planilha com o resultado completo e outras informações sobre o sorteio serão disponibilizadas no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br.

Concorreram ao 57º sorteio os bilhetes gerados a partir das notas fiscais emitidas durante o mês de agosto.

Como participar

Quem ainda não participa também pode começar agora. Basta acessar www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, fazer o cadastro, escolher uma instituição social para apoiar e pedir CPF na nota sempre que fizer compras no Espírito Santo.

O cadastro leva apenas alguns minutos. Depois disso, não é preciso guardar nem cadastrar as notas fiscais. Os pontos e os bilhetes são gerados automaticamente pelo sistema.

Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto e, a cada 50 pontos acumulados, o participante recebe um bilhete para concorrer aos sorteios mensais.

Além de concorrer a prêmios em dinheiro, quem participa também contribui para fortalecer o trabalho das instituições sociais cadastradas no programa.

Confira os nomes dos sorteados:

SORTEIO Nº 190: REGIÃO NORTE

Número do bilhete sorteado: 71619

Nome: Edson C******** d* C****

CPF: 078.***.***–08

Município: ARACRUZ

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Recanto Do Ancião – Fundação Social Monsenhor Guilherme Schmitz – Aracruz

CNPJ: 02.996.473/0001-16

Prêmio: 750,00

Número do bilhete sorteado: 39391

Nome: Aline M****** d** S*****

CPF: 118.***.***–80

Município: ARACRUZ

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Aracruz

CNPJ: 32.400.772/0001-07

Prêmio: 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 8224

Nome: Celina T*** T****

CPF: 087.***.***–80

Município: COLATINA

Prêmio: 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Colatina

CNPJ: 27.091.495/0001-68

Prêmio: 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 143576

Nome: Lucimar R********* C******

CPF: 074. ***.***–43

Município: JOÃO NEIVA

Prêmio: 7.000,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi João Neiva – João Neiva

CNPJ: 32.403.602/0001-86

Prêmio: 3.500,00

Número do bilhete sorteado: 150869

Nome: Andreia M********* Z***** M******

CPF: 092. ***.***–05

Município: COLATINA

Prêmio: 25.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Colatina

CNPJ: 27.091.495/0001-68

Prêmio: 12.500,00

SORTEIO Nº 191: REGIÃO SUL

Número do bilhete sorteado: 126827

Nome: Rafael B***** d* A****

CPF: 114.***.***–07

Município: VILA VELHA

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Vila Velha

CNPJ: 05.768.616/0001-20

Prêmio: 750,00

Número do bilhete sorteado: 221955

Nome: Janaina R****** A*******

CPF: 099. ***.***–18

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Agência Missionária de Evangelização no Sertão – Serra

CNPJ: 25.046.172/0001-27

Prêmio: 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 122342

Nome: Aline dos S***** P****** S*****

CPF: 148. ***.***–70

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: 5.000,00

Instituição Social indicada: Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro – GAPCCI – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 05.456.275/0001-58

Prêmio: 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 229326

Nome: Aparecida C****** d* S**** N******

CPF: 424. ***.***–53

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: 7.000,00

Instituição Social indicada: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.187.087/0001-04

Prêmio: 3.500,00

Número do bilhete sorteado: 156787

Nome: Mateus Z******** F*******

CPF: 072. ***.***–95

Município: VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Prêmio: 25.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Venda Nova do Imigrante

CNPJ: 31.724.438/0001-46

Prêmio: 12.500,00

SORTEIO Nº 192: REGIÃO METROPOLITANA

Número do bilhete sorteado: 177402

Nome: Maria A******** d* C****

CPF: 085. ***.***–18

Município: FUNDÃO

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi de Fundão

CNPJ: 32.404.030/0001-50

Prêmio: 750,00

Número do bilhete sorteado: 316827

Nome: Elisamara L*** L***

CPF: 031.***.***-08

Município: VILA VELHA

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Vila Velha

CNPJ: 05.768.616/0001-20

Prêmio: 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 523887

Nome: Michele M******** d* O******

CPF: 352.***.***-80

Município: SERRA

Prêmio: 5.000,00

Instituição Social indicada: Agência Missionária de Evangelização no Sertão – Serra

CNPJ: 25.046.172/0001-27

Prêmio : 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 376334

Nome: Branca M**** M****** M*******

CPF: 877. ***.***-34

Município: VITÓRIA

Prêmio: 7.000,00

Instituição Social indicada: Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado – Cariacica

CNPJ: 27.400.928/0001-10

Prêmio: 3.500,00

Número do bilhete sorteado: 840882

Nome: Fabiola P***** P******

CPF: 022. ***.***-00

Município: VITÓRIA

Prêmio: 25.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Vitória

CNPJ: 28.163.228/0001-11

Prêmio: 12.500,00

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui