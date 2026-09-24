Nota Premiada Capixaba divulga ganhadores de setembro; veja a lista
Quem ainda não participa também pode começar agora.
Já saiu o resultado do sorteio de setembro do Nota Premiada Capixaba! O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou, nesta quinta-feira (24), o 57º sorteio do programa, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo, pela Espírito Santo FM e pelas redes sociais da emissora.
Ao todo, foram distribuídos R$ 184,5 mil entre os 15 cidadãos sorteados e as instituições sociais indicadas por eles. Em cada uma das três regiões (Metropolitana, norte e sul) foram sorteados cinco prêmios, nos valores de R$ 25 mil, R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil. Os nomes dos ganhadores estão disponíveis ao final deste texto.
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No Nota Premiada Capixaba, o prêmio também gera apoio para as instituições sociais. Cada entidade indicada por um participante sorteado recebe um valor equivalente à metade do prêmio pago a ele. Assim, quem ganhou R$ 25 mil, por exemplo, também garantiu R$ 12,5 mil para a instituição que escolheu apoiar.
Além desses valores, as entidades cadastradas no programa participam do rateio mensal de R$ 170 mil, distribuído de acordo com o engajamento social, que considera, entre outros critérios, o número de apoiadores de cada instituição. Atualmente, o Nota Premiada Capixaba conta com 197 instituições participantes em todo o Estado.
Os ganhadores receberão uma mensagem automática pelo sistema e, se necessário, a equipe do Nota Premiada Capixaba também fará contato por telefone. O resgate do prêmio deve ser solicitado em até 90 dias após o sorteio.
A planilha com o resultado completo e outras informações sobre o sorteio serão disponibilizadas no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br.
Concorreram ao 57º sorteio os bilhetes gerados a partir das notas fiscais emitidas durante o mês de agosto.
Como participar
Quem ainda não participa também pode começar agora. Basta acessar www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, fazer o cadastro, escolher uma instituição social para apoiar e pedir CPF na nota sempre que fizer compras no Espírito Santo.
O cadastro leva apenas alguns minutos. Depois disso, não é preciso guardar nem cadastrar as notas fiscais. Os pontos e os bilhetes são gerados automaticamente pelo sistema.
Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto e, a cada 50 pontos acumulados, o participante recebe um bilhete para concorrer aos sorteios mensais.
Além de concorrer a prêmios em dinheiro, quem participa também contribui para fortalecer o trabalho das instituições sociais cadastradas no programa.
Confira os nomes dos sorteados:
SORTEIO Nº 190: REGIÃO NORTE
Número do bilhete sorteado: 71619
Nome: Edson C******** d* C****
CPF: 078.***.***–08
Município: ARACRUZ
Prêmio: 1.500,00
Instituição Social indicada: Recanto Do Ancião – Fundação Social Monsenhor Guilherme Schmitz – Aracruz
CNPJ: 02.996.473/0001-16
Prêmio: 750,00
Número do bilhete sorteado: 39391
Nome: Aline M****** d** S*****
CPF: 118.***.***–80
Município: ARACRUZ
Prêmio: 2.500,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Aracruz
CNPJ: 32.400.772/0001-07
Prêmio: 1.250,00
Número do bilhete sorteado: 8224
Nome: Celina T*** T****
CPF: 087.***.***–80
Município: COLATINA
Prêmio: 5.000,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Colatina
CNPJ: 27.091.495/0001-68
Prêmio: 2.500,00
Número do bilhete sorteado: 143576
Nome: Lucimar R********* C******
CPF: 074. ***.***–43
Município: JOÃO NEIVA
Prêmio: 7.000,00
Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi João Neiva – João Neiva
CNPJ: 32.403.602/0001-86
Prêmio: 3.500,00
Número do bilhete sorteado: 150869
Nome: Andreia M********* Z***** M******
CPF: 092. ***.***–05
Município: COLATINA
Prêmio: 25.000,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Colatina
CNPJ: 27.091.495/0001-68
Prêmio: 12.500,00
SORTEIO Nº 191: REGIÃO SUL
Número do bilhete sorteado: 126827
Nome: Rafael B***** d* A****
CPF: 114.***.***–07
Município: VILA VELHA
Prêmio: 1.500,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Vila Velha
CNPJ: 05.768.616/0001-20
Prêmio: 750,00
Número do bilhete sorteado: 221955
Nome: Janaina R****** A*******
CPF: 099. ***.***–18
Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Prêmio: 2.500,00
Instituição Social indicada: Agência Missionária de Evangelização no Sertão – Serra
CNPJ: 25.046.172/0001-27
Prêmio: 1.250,00
Número do bilhete sorteado: 122342
Nome: Aline dos S***** P****** S*****
CPF: 148. ***.***–70
Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Prêmio: 5.000,00
Instituição Social indicada: Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro – GAPCCI – Cachoeiro de Itapemirim
CNPJ: 05.456.275/0001-58
Prêmio: 2.500,00
Número do bilhete sorteado: 229326
Nome: Aparecida C****** d* S**** N******
CPF: 424. ***.***–53
Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Prêmio: 7.000,00
Instituição Social indicada: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
CNPJ: 27.187.087/0001-04
Prêmio: 3.500,00
Número do bilhete sorteado: 156787
Nome: Mateus Z******** F*******
CPF: 072. ***.***–95
Município: VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Prêmio: 25.000,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Venda Nova do Imigrante
CNPJ: 31.724.438/0001-46
Prêmio: 12.500,00
SORTEIO Nº 192: REGIÃO METROPOLITANA
Número do bilhete sorteado: 177402
Nome: Maria A******** d* C****
CPF: 085. ***.***–18
Município: FUNDÃO
Prêmio: 1.500,00
Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi de Fundão
CNPJ: 32.404.030/0001-50
Prêmio: 750,00
Número do bilhete sorteado: 316827
Nome: Elisamara L*** L***
CPF: 031.***.***-08
Município: VILA VELHA
Prêmio: 2.500,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Vila Velha
CNPJ: 05.768.616/0001-20
Prêmio: 1.250,00
Número do bilhete sorteado: 523887
Nome: Michele M******** d* O******
CPF: 352.***.***-80
Município: SERRA
Prêmio: 5.000,00
Instituição Social indicada: Agência Missionária de Evangelização no Sertão – Serra
CNPJ: 25.046.172/0001-27
Prêmio : 2.500,00
Número do bilhete sorteado: 376334
Nome: Branca M**** M****** M*******
CPF: 877. ***.***-34
Município: VITÓRIA
Prêmio: 7.000,00
Instituição Social indicada: Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado – Cariacica
CNPJ: 27.400.928/0001-10
Prêmio: 3.500,00
Número do bilhete sorteado: 840882
Nome: Fabiola P***** P******
CPF: 022. ***.***-00
Município: VITÓRIA
Prêmio: 25.000,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Vitória
CNPJ: 28.163.228/0001-11
Prêmio: 12.500,00
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