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Cacique Raoni é diagnosticado com câncer aos 94 anos e recebe cuidados paliativos

A escolha pelos cuidados paliativos levou em conta a idade de Raoni, suas condições clínicas e os elevados riscos de tratamentos agressivos.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O cacique Raoni Metuktire, um dos líderes indígenas e defensores da Floresta Amazônica mais destacados do Brasil, foi diagnosticado com câncer no aparelho digestório, informou o Instituto Raoni nesta segunda-feira (14), nas redes sociais.

Raoni tem 94 anos de idade e está recebendo cuidados paliativos na cidade de Peixoto de Azevedo (MT). De acordo com o instituto que leva seu nome, Raoni tem um adenocarcinoma.

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A escolha pelos cuidados paliativos levou em conta a idade de Raoni, suas condições clínicas e os elevados riscos de tratamentos agressivos. O instituto esclareceu que os cuidados paliativos não significam ausência de tratamento, e sim que o objetivo é controlar a dor e outros sintomas, prevenir complicações, garantir alimentação, hidratação, acompanhamento médico, enfermagem, fisioterapia e a melhor qualidade de vida possível.

Para isso, Raoni passou a contar com uma estrutura de assistência domiciliar, articulada pela família, pelo Instituto Raoni, serviços públicos de saúde, profissionais parceiros e equipes especializadas, e também recebe cuidados na dimensão espiritual com outros pajés indígenas.

A saúde de Raoni tem apresentado complicações ao longo de 2026. Ele já havia sido internado duas vezes neste ano: em maio, ele esteve internado para tratar uma hérnia e foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos.

Posteriormente, em 14 de junho, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT), após sofrer com vômitos, dor abdominal e expectoração com sangue.

Ele foi transferido para o Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no dia 19 de junho. Na ocasião, o cacique deu entrada no hospital com “obstrução intestinal, desidratação e pneumonia por aspiração”. No dia seguinte, ele foi submetido a uma cirurgia. Em 10 de julho, o cacique apresentou um quadro de hemorragia digestiva, que foi contida, e teve alta em 15 de julho.

Reconhecido internacionalmente por sua defesa da Amazônia e dos povos indígenas, Raoni se manteve ativo até há pouco tempo.

Apesar de visivelmente debilitado, em abril ele participou do Acampamento Terra Livre, a maior mobilização indígena do Brasil, que reúne a cada ano em Brasília milhares de líderes e povos originários para reivindicar direitos, território e políticas públicas.

O cacique se tornou conhecido nos anos 1970, quando militava contra uma estrada transamazônica durante a ditadura militar. Ele fez sua primeira turnê internacional em 1989, após receber o músico britânico Sting na Amazônia.

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