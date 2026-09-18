Cadela Kyara fareja drogas e leva PM a esconderijos no bairro Zumbi em Cachoeiro
Material foi localizado com ajuda direta da cadela policial Kyara durante patrulhamento da Força Tática K9 na Rua Nova Venécia.
A cadela policial Kyara ajudou equipes da Força Tática K9 a localizar uma grande quantidade de drogas durante uma ação realizada nesta quinta-feira (17), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento a pé pela Rua Nova Venécia, apontada pela corporação como uma área com registros frequentes relacionados ao tráfico de drogas.
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Durante a operação, Kyara indicou três pontos distintos onde estavam escondidos entorpecentes e materiais associados ao tráfico.
Ao todo, os policiais encontraram 44 papelotes e 14 pinos de substância análoga à cocaína, além de 82 buchas e aproximadamente 190 gramas de substância análoga à maconha.
A apreensão também incluiu nove pedras de substância semelhante ao crack, cinco porções de material análogo ao haxixe e uma balança de precisão.
De acordo com o boletim de ocorrência, não foi possível identificar quem seria responsável pelo material encontrado. Por isso, nenhuma pessoa foi conduzida como proprietária dos entorpecentes.
Todo o material apreendido foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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