Cadela Kyara fareja drogas e leva PM a esconderijos no bairro Zumbi em Cachoeiro

A cadela policial Kyara ajudou equipes da Força Tática K9 a localizar uma grande quantidade de drogas durante uma ação realizada nesta quinta-feira (17), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento a pé pela Rua Nova Venécia, apontada pela corporação como uma área com registros frequentes relacionados ao tráfico de drogas.

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Durante a operação, Kyara indicou três pontos distintos onde estavam escondidos entorpecentes e materiais associados ao tráfico.

Ao todo, os policiais encontraram 44 papelotes e 14 pinos de substância análoga à cocaína, além de 82 buchas e aproximadamente 190 gramas de substância análoga à maconha.

A apreensão também incluiu nove pedras de substância semelhante ao crack, cinco porções de material análogo ao haxixe e uma balança de precisão.

De acordo com o boletim de ocorrência, não foi possível identificar quem seria responsável pelo material encontrado. Por isso, nenhuma pessoa foi conduzida como proprietária dos entorpecentes.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.

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