Cães farejadores encontram 38 tabletes de haxixe em carro em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 3,9 kg de uma substância com características semelhantes ao haxixe durante uma fiscalização na BR-101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

A ocorrência aconteceu na tarde desta sexta-feira (11), por volta das 14h15, no km 414 da rodovia, na região da Unidade Operacional da PRF em Safra.

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Uma equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC/ES) realizava uma ação de combate ao tráfico de drogas e armas quando abordou um GM/Prisma com quatro ocupantes, sendo três homens e uma mulher.

Durante a conversa com os ocupantes, os policiais perceberam divergências nas informações apresentadas sobre a viagem da passageira. Diante da situação, a equipe decidiu vistoriar as bagagens com o apoio dos cães farejadores.

Os cães K9 Truco, K9 Zumbi e K9 Narco indicaram a possível presença de substância ilícita em uma mala rosa.

Ao abrir a bagagem, os agentes encontraram 38 tabletes escondidos em um compartimento oculto, preso à estrutura interna da mala.

Segundo a PRF, o material apreendido apresentou peso bruto aproximado de 3,914 kg, incluindo a embalagem.

A passageira foi encaminhada, junto com o material apreendido e os demais itens relacionados à ocorrência, para a Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

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