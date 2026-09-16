Callegari propõe incentivo a produtores rurais e quer metas de saneamento básico para cidades no ES

O deputado estadual e candidato ao Senado Federal Welington Callegari (DC) foi o entrevistado desta terça-feira (15) do Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com. Durante a entrevista, o candidato falou sobre diferentes temas de interesse do Espírito Santo, entre eles meio ambiente, preservação de recursos naturais e saneamento básico.

Ao abordar as políticas ambientais que pretende defender caso seja eleito para o Senado, Callegari afirmou que o produtor rural deve ser incluído nas estratégias de preservação. Segundo o candidato, pequenos e médios agricultores têm interesse direto na conservação do solo, das nascentes e da vegetação e, por isso, deveriam receber incentivos por práticas de preservação ambiental.

“Defendo políticas e leis que estimulem quem considero os maiores defensores do meio ambiente: os agricultores. Quem mais cuida hoje da vegetação é principalmente o pequeno e o médio produtor rural, porque ele precisa manter o solo preservado. Precisamos recompensar essas pessoas não necessariamente por crédito de carbono, mas, por exemplo, porque mantêm uma nascente preservada. Defendo legislações que incentivem o produtor rural que cuida da mata e da nascente”, afirma Callegari.

Na sequência, o candidato relacionou a discussão ambiental ao saneamento básico e defendeu a adoção de metas para municípios e estados. Callegari também afirmou que os governos locais precisam receber ferramentas para melhorar os serviços e, quando necessário, serem responsabilizados pelo lançamento de esgoto sem tratamento nos rios.

“A questão do saneamento básico precisa ser tratada com metas para municípios e Estados, porque esse é, na minha avaliação, um dos nossos principais problemas ambientais”, disse.

A entrevista de Welington Callegari faz parte do Especial Eleições 2026, série do aquinoticias.com que recebe candidatos para discutir propostas e posições sobre temas de interesse dos eleitores capixabas. O episódio completo já está disponível no YouTube do aquinoticias.com.

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