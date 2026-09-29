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Calorão de 39°C castiga Cachoeiro antes de mudança brusca no tempo

Termômetros chegaram aos 39°C em Cachoeiro nesta terça-feira (29), mas uma frente fria deve trazer chuva e queda nas temperaturas nos próximos dias.

Foto: Rafaela Thompson/aquinoticias.com

O calor apertou em Cachoeiro de Itapemirim nesta terça-feira (29). Termômetros instalados na cidade chegaram a marcar 39°C durante a tarde, mas quem espera por temperaturas mais amenas terá que enfrentar mais um dia de calor intenso antes de uma mudança significativa no tempo.

Nesta terça, a massa de ar seco associada a um sistema de alta pressão mantém o predomínio de sol no Espírito Santo. O Incaper aponta tempo aberto e temperaturas elevadas no estado.

A quarta-feira (30) ainda promete ser muito quente em Cachoeiro. A previsão meteorológica consultada indica máxima em torno dos 38°C, mantendo a sensação de calor intenso na cidade.

A mudança começa a ficar mais perceptível nos dias seguintes. Na quinta-feira (1º), a temperatura máxima prevista já recua, enquanto o avanço de uma frente fria passa a alterar as condições meteorológicas no Espírito Santo.

Na sexta-feira (2), a virada será mais evidente. Segundo o Incaper, o avanço da frente fria aumenta a nebulosidade e favorece chuva ocasional em todas as regiões capixabas. O sistema também deve provocar uma pequena queda nas temperaturas.

Em Cachoeiro, a previsão consultada aponta máxima de aproximadamente 25°C na sexta-feira, uma diferença expressiva em relação ao calor registrado no início da semana. Há também possibilidade de chuva.

O município ainda está incluído em avisos de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com possibilidade de chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo nos próximos dias.

Assim, apesar dos termômetros de rua chegarem aos 39°C nesta terça e do calor continuar forte na quarta, a tendência é de mudança no cenário até o fim da semana, com chuva e temperaturas mais amenas.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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