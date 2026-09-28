Polícia identifica mortos em acidente com ônibus na BR-262 em Ibatiba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou as três pessoas que morreram no tombamento de um ônibus de excursão na BR-262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. O acidente deixou ainda outras 45 pessoas feridas.

As vítimas são Douglas Rodrigues de Souza Oliveira, de 38 anos, Vera Lúcia de Andrade, de 44, e Maria Aparecida Martins Barbosa. Douglas dirigia o coletivo e morava em Contagem, em Minas Gerais. Vera e Maria Aparecida eram passageiras e residiam em Belo Horizonte.

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Segundo a PRF, Douglas e Vera morreram ainda no local. Equipes de socorro chegaram a atender Maria Aparecida, mas ela não resistiu aos ferimentos.

O ônibus havia saído de Contagem e retornava de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O veículo tombou no km 151 da BR-262, em um trecho conhecido como Curva da Ferradura.

Além das três mortes, o acidente deixou 45 pessoas feridas. As equipes encaminharam as vítimas para hospitais da região.

A perícia da Polícia Científica recolheu os corpos e os encaminhou para a Seção de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante.

PRF apura possível falha mecânica

Uma possível falha mecânica está entre as hipóteses investigadas para o tombamento. Segundo o chefe da delegacia da PRF de Viana, Marcel Haase, testemunhas relataram que o ônibus teria perdido o freio ao passar pela Curva da Ferradura.

Haase destacou, porém, que essa informação ainda é preliminar. A investigação deverá determinar o que efetivamente provocou o acidente.

Uma equipe de perícia foi enviada ao local para analisar as circunstâncias do tombamento e reunir elementos que ajudem a esclarecer a causa do acidente.

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