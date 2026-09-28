Polícia identifica mortos em acidente com ônibus na BR-262 em Ibatiba
PRF confirmou a identidade do motorista e de duas passageiras que morreram após o coletivo tombar na Curva da Ferradura, em Ibatiba; outras 45 pessoas ficaram feridas.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou as três pessoas que morreram no tombamento de um ônibus de excursão na BR-262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. O acidente deixou ainda outras 45 pessoas feridas.
As vítimas são Douglas Rodrigues de Souza Oliveira, de 38 anos, Vera Lúcia de Andrade, de 44, e Maria Aparecida Martins Barbosa. Douglas dirigia o coletivo e morava em Contagem, em Minas Gerais. Vera e Maria Aparecida eram passageiras e residiam em Belo Horizonte.
Leia mais: Menino de 10 anos procura a PM após pai ameaçar matá-lo com madeira no ES
Segundo a PRF, Douglas e Vera morreram ainda no local. Equipes de socorro chegaram a atender Maria Aparecida, mas ela não resistiu aos ferimentos.
O ônibus havia saído de Contagem e retornava de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O veículo tombou no km 151 da BR-262, em um trecho conhecido como Curva da Ferradura.
Além das três mortes, o acidente deixou 45 pessoas feridas. As equipes encaminharam as vítimas para hospitais da região.
A perícia da Polícia Científica recolheu os corpos e os encaminhou para a Seção de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante.
PRF apura possível falha mecânica
Uma possível falha mecânica está entre as hipóteses investigadas para o tombamento. Segundo o chefe da delegacia da PRF de Viana, Marcel Haase, testemunhas relataram que o ônibus teria perdido o freio ao passar pela Curva da Ferradura.
Haase destacou, porém, que essa informação ainda é preliminar. A investigação deverá determinar o que efetivamente provocou o acidente.
Uma equipe de perícia foi enviada ao local para analisar as circunstâncias do tombamento e reunir elementos que ajudem a esclarecer a causa do acidente.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726