Câmera registra acidente que matou passageiro de moto em Castelo

Um vídeo registrou o momento do acidente envolvendo uma moto e uma carreta que terminou com a morte de Tiago Gabriel Santos da Silva, na noite desta quarta-feira (16), em Castelo. A colisão aconteceu na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Esplanada.

O acidente ocorreu por volta das 23h55. Segundo a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento pela avenida quando ouviu um forte barulho. Ao chegar ao local, os militares encontraram a motocicleta caída e uma pessoa presa entre os pneus do semirreboque da carreta.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A equipe médica constatou a morte de Tiago, identificado posteriormente como passageiro da motocicleta.

O motociclista sofreu uma escoriação no cotovelo e recebeu atendimento. Conforme a PM, ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A motocicleta também estava com o licenciamento atrasado desde 2006.

À polícia, o motociclista e o motorista da carreta apresentaram versões sobre a dinâmica do acidente. Os dois veículos estavam parados no semáforo antes da colisão. O caminhoneiro informou que iniciou uma conversão à direita após a abertura do sinal e percebeu o acidente somente depois da manobra.

A Polícia Militar ressaltou que os agentes não presenciaram a colisão. Os dois condutores fizeram o teste do etilômetro, com resultado de 0,00 mg/L. Após os procedimentos no local, eles foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional. O corpo da vítima foi levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.

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