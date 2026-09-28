Caminhão de cerveja tomba na BR-262 horas após acidente com três mortos e 45 feridos
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (28), cerca de 13 horas após o tombamento de um ônibus que deixou três mortos e 45 feridos.
Um caminhão carregado de cerveja tombou na manhã desta segunda-feira (28), na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó. O acidente aconteceu no mesmo trecho onde um ônibus de excursão havia se envolvido em uma ocorrência grave cerca de 13 horas antes.
O acidente com o ônibus, registrado na noite de domingo (27), deixou três pessoas mortas e 45 feridas.
Leia também: Ônibus tomba na BR-262, em Ibatiba, deixa três mortos e 44 feridos
No momento do novo tombamento, um caminhão-guincho trabalhava na retirada do ônibus do local. A poucos metros dali, o caminhão que transportava cerveja também acabou tombando.
Segundo informações divulgadas no local, o motorista e outro ocupante estavam no veículo, mas não sofreram ferimentos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ponto é conhecido como Curva da Ferradura e acumula registros de acidentes envolvendo caminhões e carretas.
A ocorrência reforça a atenção para o trecho, que voltou a registrar um acidente poucas horas depois da tragédia envolvendo o ônibus.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726