Caminhão de cerveja tomba na BR-262 horas após acidente com três mortos e 45 feridos

Um caminhão carregado de cerveja tombou na manhã desta segunda-feira (28), na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó. O acidente aconteceu no mesmo trecho onde um ônibus de excursão havia se envolvido em uma ocorrência grave cerca de 13 horas antes.

O acidente com o ônibus, registrado na noite de domingo (27), deixou três pessoas mortas e 45 feridas.

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No momento do novo tombamento, um caminhão-guincho trabalhava na retirada do ônibus do local. A poucos metros dali, o caminhão que transportava cerveja também acabou tombando.

Segundo informações divulgadas no local, o motorista e outro ocupante estavam no veículo, mas não sofreram ferimentos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ponto é conhecido como Curva da Ferradura e acumula registros de acidentes envolvendo caminhões e carretas.

A ocorrência reforça a atenção para o trecho, que voltou a registrar um acidente poucas horas depois da tragédia envolvendo o ônibus.

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