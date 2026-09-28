Ônibus tomba na BR-262, em Ibatiba, deixa três mortos e 44 feridos

Um ônibus de turismo tombou na noite deste domingo (27), na BR-262, em Ibatiba, na região conhecida como Curva da Ferradura. Três pessoas morreram e outras 44 ficaram feridas.

O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 21h22 para atender à ocorrência. A primeira informação era de que havia passageiros presos dentro do ônibus.

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Por causa do número de pessoas envolvidas, equipes de diferentes órgãos foram chamadas para ajudar no atendimento. Participaram da ocorrência o Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Polícia Civil, SAMU e ambulâncias de Ibatiba e de outras cidades da região.

Ao chegar ao local, as equipes confirmaram que 47 pessoas estavam no ônibus. Duas vítimas morreram depois de serem lançadas para fora do veículo. Uma terceira morreu enquanto recebia atendimento do SAMU.

As outras 44 pessoas foram socorridas e levadas para hospitais da região. Os bombeiros também fizeram buscas nas proximidades do acidente para verificar se havia outras vítimas. Ninguém foi encontrado preso no ônibus.

Segundo relatos de pessoas que estavam no veículo, o ônibus havia saído de Itaoca, no litoral sul do Espírito Santo, com destino a Contagem, em Minas Gerais.

Uma das pessoas contou que o ônibus teria apresentado um problema mecânico durante a viagem. Não foi informado qual seria o problema.

O ônibus acabou tombando, mas ainda não se sabe o que provocou o acidente. A causa será investigada.

A BR-262 ficou fechada nos dois sentidos durante o atendimento às vítimas e o trabalho das equipes no local.

Depois que as buscas foram encerradas, os bombeiros deixaram o local, que ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim informou que duas vítimas do acidente com ônibus em Ibatiba deram entrada no hospital e estão sendo atendidas no Pronto Socorro. Os dois realizaram exames e estão sendo observados pela equipe médica.

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