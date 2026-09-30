Caminhão perde freios, atinge igreja e derruba postes em Vargem Alta

Um acidente envolvendo um caminhão deixou uma rua interditada e moradores sem energia elétrica na manhã desta quarta-feira (30), na comunidade de Prosperidade, em Vargem Alta. O veículo atingiu dois postes e a parede de uma igreja evangélica antes de parar no quintal de uma residência.

O acidente aconteceu por volta das 6h40, na Rua Cícero do Carmo Batista. O caminhão descia a serra em direção à comunidade quando o motorista perdeu o controle da direção.

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O veículo teria apresentado uma falha nos freios durante a descida e ficou desgovernado. Na sequência, atingiu os postes, a igreja e avançou até o quintal de uma moradora.

Com a força do impacto, o motorista, de 32 anos, foi arremessado para fora do caminhão. Ele sofreu ferimentos, incluindo uma fratura no ombro, e recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde recebeu atendimento médico.

A queda dos postes provocou a interrupção do fornecimento de energia elétrica no entorno. Equipes trabalham na substituição das estruturas atingidas e no restabelecimento do serviço.

A Rua Cícero do Carmo Batista permanece interditada durante os trabalhos. A empresa responsável pelo caminhão também presta assistência às famílias e demais pessoas afetadas pelo acidente.

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