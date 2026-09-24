Caminhonete derruba poste, fios pegam fogo e rua é interditada em Atílio Vivácqua

Moradores do bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, ficaram sem energia elétrica após uma caminhonete derrubar um poste na manhã desta quinta-feira (24).

Com o impacto, a estrutura caiu e a rua precisou ser interditada. Segundo moradores, os fios da rede elétrica chegaram a pegar fogo depois do rompimento.

Leia mais: Adolescentes são detidos após furto de R$ 10 mil em semijoias em Marataízes

O acidente provocou interrupção no fornecimento de energia na região enquanto as equipes trabalhavam no local.

A EDP informou que realizou a troca do poste danificado e restabeleceu a rede elétrica após o serviço. Não há informações sobre feridos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui