Campanha eleitoral: duas pessoas ficam feridas após ataque com explosivo em Cachoeiro

Duas pessoas ficaram feridas após terem sido atingidas por um artefato explosivo caseiro durante um evento de campanha política, neste sábado (19), em Cachoeiro de Itapemirim.

As vítimas fazem parte da equipe de campanha da deputada federal e coordenadora da bancada feninina na Câmara dos Deputados, Jack Rocha (PT). De acordo com a parlamentar, o fato ocorreu durante um bandeiraço no Centro da cidade.

Apesar da gravidade do fato, as mulheres tiveram apenas ferimentos leves. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Regional de Cachoeiro.

Por meio de nota, a deputada repudiou o ocorrido e cobrou punição para os envolvidos no ataque. Também destacou que esse não é um fato isolado e ressaltou a importância do combate a violência política contra candidaturas femininas.

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