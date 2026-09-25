Candidato ao Senado, Evair pede para que seus eleitores votem em Gilson Daniel para deputado federal

O deputado federal e candidato ao Senado pelo Espírito Santo, Evair de Melo (Republicanos), declarou apoio à candidatura de Gilson Daniel (Podemos) à reeleição para a Câmara dos Deputados. Os dois parlamentares atuaram juntos em Brasília e, ao justificar o pedido de voto, Evair destacou a relação construída durante o período em que ambos exerceram mandato na Casa de Leis Federal.

“Então eu voto em quem para deputado federal? Eu vou dizer: eu voto em Gilson Daniel. Gilson é um amigo da terra. Nós fizemos uma carreira juntos. Eu quero pedir a vocês que, por acaso, se tiverem aqui, votarem em mim para deputado federal nas últimas três eleições, eu quero recomendar e pedir o voto ao Gilson.”

Ao falar sobre a trajetória dos dois no Congresso Nacional, Evair ressaltou que embora tenha assumido em alguns momentos maior protagonismo nos debates, os posicionamentos de Gilson Daniel estiveram próximos dos seus em diferentes votações e discussões parlamentares.

“O Gilson é um amigo da terra. Conheço o Gilson da Comissão de Meio Ambiente, da Comissão de Agricultura. O posicionamento do Gilson sempre voltou ao coração. Eu acabava, às vezes, subindo pelo protagonismo, pela fala, pelo posicionamento, mas os votos do Gilson sempre foram muito alinhados comigo. O Gilson tem um pensamento próprio, tem um trabalho que é originário. Pode também respeitar o nosso lado”.

A atuação dos dois também produziu iniciativas importantes para a valorização do Espírito Santo. Um dos exemplos está relacionado ao município de Rio Novo do Sul. Em 2025, Evair apresentou o Projeto de Lei nº 3.170/2025, enquanto Gilson Daniel apresentou o PL nº 1.997/2025, ambos propondo que o município recebesse o título de Capital Nacional do Juçara.

Outro episódio ocorreu na Comissão de Viação e Transportes. Um projeto apresentado por Evair, o PL nº 581/2025, que propunha denominar “Viaduto Jônice Tristão” uma estrutura localizada no entroncamento da BR-447 com a BR-262, em Viana, teve Gilson Daniel como relator.

Os parlamentares compartilharam espaço em comissões como as de Meio Ambiente e de Agricultura e também registraram posições convergentes em votações e discussões sobre temas de interesse dos municípios e do setor produtivo.

Em novembro de 2023, por exemplo, ambos defenderam a aprovação da urgência de uma proposta relacionada à Lei de Licitações.

Ao pedir o voto para Gilson, Evair também relacionou a candidatura do colega às pautas que, segundo ele, marcaram sua própria atuação como deputado federal. O candidato ao Senado afirmou que o eleitor que acompanhou sua trajetória na Câmara pode manter esse vínculo por meio do voto em Gilson.

“Então, eu quero, valiosamente, recomendar, referendar e pedir um voto aqui. Quem sempre acompanhou, pode votar no Gilson. As pautas do Gilson são sempre alinhadas com as minhas”.

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