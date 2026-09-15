Capixabas partem para expedição de moto por países da América do Sul

Um sonho planejado há cerca de 15 anos começa a ganhar as estradas neste sábado (19). Um grupo de motociclistas capixabas inicia a Expedição Inca, um roteiro que vai passar por alguns dos principais destinos da América do Sul.

A aventura é coordenada por Aroldo Paulo Barbosa, 65 anos, de Alegre. Experiente motociclista, com quase 400 mil km rodados de moto. Ele é o coordenador do Brazil Riders, uma instituição internacional de apoio a motociclista estradeiro.

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De acordo com ele, a viagem tem como um dos grandes objetivos conhecer o Deserto do Atacama, no Chile, considerado o deserto mais seco do mundo. O percurso também inclui locais históricos e turísticos como Machu Picchu, no Peru, o Lago Titicaca e a cidade de Arequipa.

Barbosa conta que conhecer o Atacama sempre foi uma meta. “Já realizei outras grandes viagens pela América do Sul, incluindo uma jornada em 2018 com uma Honda Biz, quando estabeleci um recorde capixaba de longa distância em motoneta, mas conhecer esse local tão icônico, é um sonho”, explica.

Nesta nova aventura, Aroldo terá como companhia os motociclistas Auldon e Mauricêia, de Cachoeiro de Itapemirim. O grupo prevê uma duração de 30 dias ou mais para concluir o roteiro.

Aventura sobre suas rodas

A expedição será realizada com uma moto Speed 400, da Triumph, e terá passagem por Chile, Peru e Argentina. Entre os pontos previstos estão a cidade de San Pedro do Atacama, o monumento Mão no Deserto, no Chile, e o Deserto de Sal da Argentina, pelo Passo de Jama.

Além disso, o nome Expedição Inca faz referência aos povos andinos que habitaram a América do Sul, principalmente a região de Cusco, no Peru, conhecida como berço dos incas.

“Serão quase 13 mil quilômetros de percurso. Essa viagem representa mais uma grande aventura para nós e a realização de um antigo projeto de exploração pelos caminhos da Cordilheira dos Andes. Estamos muito ansiosos e com grandes expectativas”, salienta Barbosa.

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