Cidades

Do Caparaó ao Uruguai: grupo de Guaçuí faz aventura sobre duas rodas

A previsão inicial era fazer o percurso em quatro dias.

Motoclube Guardiões do Caparaó
Foto: Divulgação/aquinotícias

Na última quarta-feira (9), sete integrantes do Motoclube Guardiões do Caparaó saíram de Guaçuí e percorreram 2.385 quilômetros de motocicleta até chegar ao Uruguai. O grupo completou a primeira parte da expedição depois de cinco dias de estrada.

A previsão inicial era fazer o percurso em quatro dias. No entanto, uma forte tempestade enfrentada durante a passagem por São Paulo e parte do Paraná obrigou os motociclistas a reduzir o ritmo. Em um dos trechos, eles conseguiram avançar apenas 170 quilômetros.

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A viagem exige preparo físico e mental. Ao longo do caminho, o grupo enfrentou estradas movimentadas, períodos de sol e chuva e diferentes regiões de serra. A distância de casa também pesa durante o percurso, e as ligações para familiares ajudam a amenizar a saudade.

Participam da aventura Guilherme Mandrake, presidente do Motoclube, Pirulito, Índio, Brunyer, Campos, Artur e Joseph. Para os integrantes, a convivência durante tantos quilômetros transforma os companheiros de estrada em uma extensão da própria família.

“Durante o trajeto, nós tivemos a oportunidade de conhecer diferentes culturas ligadas ao motociclismo. Nós paramos nas Rotas Bikes, pontos com monumentos e espaços voltados aos viajantes sobre duas rodas, onde também é possível registrar a passagem em passaportes de viagem”, conta Guilherme Mandrake.

Antes de chegar ao Uruguai, o grupo passou por Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Apesar dos milhares de quilômetros já percorridos, ainda estamos na metade da jornada, já que ainda precisamos fazer o caminho de volta. Mas, vamos aproveitar cada momento e estamos felizes”, salienta Mandrake.

No retorno, o grupo pretende passar pela Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, destino conhecido entre motociclistas. Para os Guardiões do Caparaó, a viagem também representa a oportunidade de levar o nome do motoclube e de Guaçuí para além das fronteiras brasileiras. A expedição pode ser acompanhada pelo Instagram @guardioesdocaparaooficial.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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