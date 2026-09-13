Carga de drogas do Complexo da Maré é interceptada na rodoviária de Cachoeiro

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante e mais de 9 quilos de drogas foram apreendidos pela Polícia Civil durante uma operação realizada na manhã deste sábado (12), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O carregamento teria vindo do Rio de Janeiro e seria entregue a integrantes de um esquema de tráfico de drogas na cidade.

A operação foi realizada pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT-Sul), com apoio da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro. A mulher foi abordada por volta das 6h, logo após desembarcar no terminal rodoviário, no bairro Gilberto Machado.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

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Segundo a Polícia Civil, a suspeita já era monitorada pelo setor de inteligência e seria reincidente no transporte de entorpecentes. Após a abordagem, os policiais acompanharam o deslocamento dela até um imóvel no bairro Otto Marins, onde ocorreria a entrega da droga.

No local, um homem de 26 anos, apontado como responsável por receber o carregamento, percebeu a presença dos policiais e fugiu pela parte dos fundos do imóvel, pulando pelas janelas em direção a uma área de vegetação.

De acordo com a investigação, o suspeito possui mandados de prisão em aberto por crimes como homicídio e tráfico de drogas, além de ser considerado foragido do sistema prisional.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram uma estrutura utilizada para o preparo e refino de drogas. Foram apreendidos cerca de 9,1 quilos de maconha, divididos em 11 tabletes; 192 gramas de uma substância semelhante à cocaína; aproximadamente 5 litros, equivalentes a 4,8 quilos, de substância líquida conhecida como “loló”; e 98 comprimidos de ecstasy, com peso aproximado de 75 gramas.

Também foram recolhidos uma balança de precisão, cerca de 1 mil pinos plásticos vazios, do tipo eppendorf, um caderno com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico e aparelhos celulares.

As investigações do CIAT-Sul apontam ainda que a logística de aquisição e envio dos entorpecentes seria coordenada por um homem de 27 anos, também foragido da Justiça. Conforme a Polícia Civil, ele seria integrante de uma facção criminosa com atuação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e manteria ligação com responsáveis pelo abastecimento de drogas no Sul do Espírito Santo.

A mulher presa foi encaminhada, junto com todo o material apreendido, para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

As diligências continuam para localizar os suspeitos que fugiram e aprofundar as investigações sobre a organização responsável pelo transporte, distribuição e preparação dos entorpecentes.

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