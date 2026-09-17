Carreta bate em poste e trava trânsito em acesso a bairros de Cachoeiro
Veículo de grande porte atingiu um poste durante manobra no acesso entre Independência, Coronel Borges e Baiminas.
Uma carreta de grande porte bateu em um poste ao fazer o contorno que liga a Rua Moreira, no bairro Independência, às regiões de Coronel Borges e Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira (17).
O acidente aconteceu durante uma manobra do veículo longo, que acabou atingindo a estrutura às margens da via.
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Com o impacto, o trecho ficou com o trânsito parado e houve formação de retenção no local. Agentes de trânsito foram acionados e fizeram a orientação dos motoristas.
Uma equipe da EDP também foi chamada para avaliar a situação e realizar a troca do poste atingido. Não houve sobre feridos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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