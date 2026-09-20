Segurança

Carro capota e deixa cinco pessoas feridas em rodovia no ES

De acordo com a Ecovias Capixaba, responsável pela administração da rodovia no Espírito Santo, o carro capotou e uma das vítimas teve ferimentos graves.

Foto: reprodução

Um acidente na madrugada deste sábado (19) deixou cinco pessoas feridas na rodovia BR-101, em Cariacica, na Grande Vitória.

De acordo com a Ecovias Capixaba, responsável pela administração da rodovia no Espírito Santo, o carro capotou e uma das vítimas teve ferimentos graves.

Equipes da concessionária, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) participaram do atendimento.

As circunstâncias que levaram ao capotamento não foram informadas.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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