Carro capota e deixa cinco pessoas feridas em rodovia no ES
De acordo com a Ecovias Capixaba, responsável pela administração da rodovia no Espírito Santo, o carro capotou e uma das vítimas teve ferimentos graves.
Um acidente na madrugada deste sábado (19) deixou cinco pessoas feridas na rodovia BR-101, em Cariacica, na Grande Vitória.
De acordo com a Ecovias Capixaba, responsável pela administração da rodovia no Espírito Santo, o carro capotou e uma das vítimas teve ferimentos graves.
Equipes da concessionária, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) participaram do atendimento.
As circunstâncias que levaram ao capotamento não foram informadas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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