Carro capota e deixa duas pessoas feridas em Ibatiba
Duas pessoas estavam no Fiat Uno no momento do acidente e foram socorridas; informações iniciais apontam que ambas passam bem.
Um Fiat Uno com duas pessoas capotou na tarde desta segunda-feira (28), em Ibatiba. Os ocupantes precisaram ser socorridos após o acidente, registrado nas proximidades da Oficina do Charpinel.
Segundo as informações disponíveis, duas pessoas estavam dentro do automóvel no momento do capotamento.
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Após o acidente, ambas receberam atendimento e foram socorridas. Apesar do susto, as informações são de que os dois ocupantes passam bem.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre como o motorista perdeu o controle do veículo ou o que teria provocado o capotamento.
Também não há informações sobre outros veículos envolvidos na ocorrência.
As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas e deverão ser esclarecidas após a apuração do caso.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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