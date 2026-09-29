Carro capota e deixa duas pessoas feridas em Ibatiba

Um Fiat Uno com duas pessoas capotou na tarde desta segunda-feira (28), em Ibatiba. Os ocupantes precisaram ser socorridos após o acidente, registrado nas proximidades da Oficina do Charpinel.

Segundo as informações disponíveis, duas pessoas estavam dentro do automóvel no momento do capotamento.

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Após o acidente, ambas receberam atendimento e foram socorridas. Apesar do susto, as informações são de que os dois ocupantes passam bem.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre como o motorista perdeu o controle do veículo ou o que teria provocado o capotamento.

Também não há informações sobre outros veículos envolvidos na ocorrência.

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas e deverão ser esclarecidas após a apuração do caso.

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