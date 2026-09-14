Casaca é destaque na programação da Festa do Atum & Dourado em Itapemirim
Evento acontece de 17 a 19 de setembro, no Terminal Pesqueiro de Itaipava, com shows, aulas-show e degustação de atum.
Itapemirim recebe, entre os dias 17 e 19 de setembro, mais uma edição da Festa do Atum & Dourado.
O evento acontece no Terminal Pesqueiro de Itaipava e reúne gastronomia, aulas-show, degustação e atrações musicais durante três dias.
Leia também: Itapemirim recebe Festa do Atum e Dourado com três dias de programação gratuita
A programação começa na quinta-feira (17), com a abertura dos estandes às 18h. Às 21h, a Banda Pele Morena sobe ao palco.
Sexta-feira terá aula-show e Casaca
Na sexta-feira (18), a abertura oficial está marcada para as 18h. Às 20h, o chef Ariosto Medeiros participa de uma aula-show e prepara um mix de atum e dourado.
A programação musical da noite fica por conta da Banda Casaca, com show previsto para as 22h.
Sábado terá degustação e mais atrações
No sábado (19), a feira abre às 11h. Ao meio-dia, o público poderá participar de uma degustação de atum na brasa.
Mais tarde, às 19h, o chef Hamilton Júnior apresenta uma aula-show com o preparo de risoto de atum.
A festa termina com o show de Priscila Ribeiro, marcado para as 22h.
Serviços – Festa do Atum & Dourado 2026
Local: Terminal Pesqueiro de Itaipava, em Itapemirim
Data: 17 a 19 de setembro
Programação musical
- 17/09: Pele Morena
- 18/09: Casaca
- 19/09: Priscila Ribeiro
Programação: música, gastronomia, negócios e cultura.
Realização: Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) e Prefeitura de Itapemirim.
Apoio: Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), Secretaria Municipal de Turismo, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e Governo do Espírito Santo, SEBRAE e Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte – MEMP.
Promoção: aquinoticias.comReceba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726