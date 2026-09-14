Cidades

Casaca é destaque na programação da Festa do Atum & Dourado em Itapemirim

Evento acontece de 17 a 19 de setembro, no Terminal Pesqueiro de Itaipava, com shows, aulas-show e degustação de atum.

Cores & Sabores
Foto: Redes Sociais / Edição: AQUINOTICIAS.COM

Itapemirim recebe, entre os dias 17 e 19 de setembro, mais uma edição da Festa do Atum & Dourado.

O evento acontece no Terminal Pesqueiro de Itaipava e reúne gastronomia, aulas-show, degustação e atrações musicais durante três dias.

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A programação começa na quinta-feira (17), com a abertura dos estandes às 18h. Às 21h, a Banda Pele Morena sobe ao palco.

Sexta-feira terá aula-show e Casaca

Na sexta-feira (18), a abertura oficial está marcada para as 18h. Às 20h, o chef Ariosto Medeiros participa de uma aula-show e prepara um mix de atum e dourado.

A programação musical da noite fica por conta da Banda Casaca, com show previsto para as 22h.

Sábado terá degustação e mais atrações

No sábado (19), a feira abre às 11h. Ao meio-dia, o público poderá participar de uma degustação de atum na brasa.

Mais tarde, às 19h, o chef Hamilton Júnior apresenta uma aula-show com o preparo de risoto de atum.

A festa termina com o show de Priscila Ribeiro, marcado para as 22h.

Serviços – Festa do Atum & Dourado 2026

Local: Terminal Pesqueiro de Itaipava, em Itapemirim
Data: 17 a 19 de setembro

Programação musical

  • 17/09: Pele Morena
  • 18/09: Casaca
  • 19/09: Priscila Ribeiro

Programação: música, gastronomia, negócios e cultura.

Realização: Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) e Prefeitura de Itapemirim.

Apoio: Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), Secretaria Municipal de Turismo, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e Governo do Espírito Santo, SEBRAE e Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte – MEMP.

Promoção: aquinoticias.com

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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