Casal de Conceição do Castelo percorre mais de 1.350 km de moto em busca de monumento em Piumhi

Uma viagem planejada para conhecer novos lugares se transformou em uma grande aventura sobre duas rodas. O casal Andréia e Lucas, moradores de Conceição do Castelo, no Espírito Santo, percorreu estradas de Minas Gerais de moto, passando por cidades históricas e enfrentando desafios pelo caminho.

A ideia surgiu após os dois pesquisarem sobre monumentos e roteiros para conhecer de moto. Como não encontraram uma atração semelhante próxima da região onde moram, decidiram seguir viagem até Piumhi, em Minas Gerais, para conhecer o chamado monumento do Chapeleiro. Eles também conheceram o monumento rota Biker Motor, Amazen Canastra.

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Antes da saída, o casal estudou o trajeto, calculou distâncias e planejou os locais onde poderia descansar. A viagem começou em um feriado de setembro, com a intenção de chegar ao destino e aproveitar o passeio com tranquilidade.

Durante o percurso, os dois passaram por cidades como Manhuaçu, Rio Casca, Ouro Preto, Mariana e Itabirito. A estrada apresentou momentos de dificuldade, incluindo frio, chuva, vento e até mudanças de rota.

Em Rio Casca, o casal decidiu interromper o trajeto para descansar. Segundo Andréia, o cansaço aumentou após horas na estrada, principalmente por causa das baixas temperaturas encontradas na região do Caparaó e em cidades próximas.

“Viajar com segurança é importante. Então a gente resolveu procurar um hotel e parar”, contou Andréia, ao relatar que o casal encontrou um local simples para passar a noite e recuperar as energias.

Ouro Preto e Mariana marcaram o roteiro

Após retomar a viagem, o casal chegou a Ouro Preto. A cidade histórica chamou atenção pelas construções, ruas e pela arquitetura. Andréia destacou que cada detalhe do caminho carregava uma história e uma cultura diferente.

Em Mariana, os dois também se encantaram com as paisagens da estrada. “O trajeto de moto proporcionou uma experiência diferente, com contato mais próximo com as montanhas e a natureza”, explica.

O casal também passou por Itabirito, onde parou para observar formações rochosas e paisagens da região. A viagem seguiu até Piumhi, onde eles conheceram o monumento que motivou o passeio.

Durante a aventura, Andréia e Lucas também chamaram atenção por viajarem usando camisas de times de futebol. Ela contou que a roupa acabou rendendo conversas e brincadeiras com pessoas encontradas pelo caminho.

Apesar dos imprevistos, como erros de rota e a necessidade de adaptar o planejamento por causa do tempo, o casal avaliou a experiência como positiva.

“A viagem mostrou que o caminho também faz parte do destino”, expressa Andréia.

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