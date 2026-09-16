Casal de Conceição do Castelo percorre mais de 1.350 km de moto em busca de monumento em Piumhi
A ideia surgiu após os dois pesquisarem sobre monumentos e roteiros para conhecer de moto.
Uma viagem planejada para conhecer novos lugares se transformou em uma grande aventura sobre duas rodas. O casal Andréia e Lucas, moradores de Conceição do Castelo, no Espírito Santo, percorreu estradas de Minas Gerais de moto, passando por cidades históricas e enfrentando desafios pelo caminho.
A ideia surgiu após os dois pesquisarem sobre monumentos e roteiros para conhecer de moto. Como não encontraram uma atração semelhante próxima da região onde moram, decidiram seguir viagem até Piumhi, em Minas Gerais, para conhecer o chamado monumento do Chapeleiro. Eles também conheceram o monumento rota Biker Motor, Amazen Canastra.
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Antes da saída, o casal estudou o trajeto, calculou distâncias e planejou os locais onde poderia descansar. A viagem começou em um feriado de setembro, com a intenção de chegar ao destino e aproveitar o passeio com tranquilidade.
Durante o percurso, os dois passaram por cidades como Manhuaçu, Rio Casca, Ouro Preto, Mariana e Itabirito. A estrada apresentou momentos de dificuldade, incluindo frio, chuva, vento e até mudanças de rota.
Em Rio Casca, o casal decidiu interromper o trajeto para descansar. Segundo Andréia, o cansaço aumentou após horas na estrada, principalmente por causa das baixas temperaturas encontradas na região do Caparaó e em cidades próximas.
“Viajar com segurança é importante. Então a gente resolveu procurar um hotel e parar”, contou Andréia, ao relatar que o casal encontrou um local simples para passar a noite e recuperar as energias.
Ouro Preto e Mariana marcaram o roteiro
Após retomar a viagem, o casal chegou a Ouro Preto. A cidade histórica chamou atenção pelas construções, ruas e pela arquitetura. Andréia destacou que cada detalhe do caminho carregava uma história e uma cultura diferente.
Em Mariana, os dois também se encantaram com as paisagens da estrada. “O trajeto de moto proporcionou uma experiência diferente, com contato mais próximo com as montanhas e a natureza”, explica.
O casal também passou por Itabirito, onde parou para observar formações rochosas e paisagens da região. A viagem seguiu até Piumhi, onde eles conheceram o monumento que motivou o passeio.
Durante a aventura, Andréia e Lucas também chamaram atenção por viajarem usando camisas de times de futebol. Ela contou que a roupa acabou rendendo conversas e brincadeiras com pessoas encontradas pelo caminho.
Apesar dos imprevistos, como erros de rota e a necessidade de adaptar o planejamento por causa do tempo, o casal avaliou a experiência como positiva.
“A viagem mostrou que o caminho também faz parte do destino”, expressa Andréia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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