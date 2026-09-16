Chef Christian Schayder comanda aulas-show no Festival da Primavera em Presidente Kennedy

A gastronomia regional terá espaço de destaque durante Cores & Sabores – Festival da Primavera 2026, em Presidente Kennedy.

A chef Christian Schayder será responsável pelas aulas-show da programação gastronômica do evento.

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Durante as apresentações, a chef vai preparar risotos, purê de mandioca e outros pratos que valorizam os sabores e ingredientes da gastronomia regional.

As aulas estão previstas para começar a partir das 19h, proporcionando ao público uma experiência que une culinária e valorização dos produtos locais.

A participação integra a programação do Cores & Sabores, evento que reúne gastronomia, cultura, empreendedorismo e atrações musicais em Presidente Kennedy.

Atenção a um detalhe no material: a arte informa “sexta e sábado, 17 e 18 de setembro”, mas em 2026 essas datas caem em quinta-feira (17) e sexta-feira (18). Eu confirmaria com a organização antes de publicar o dia da semana.

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