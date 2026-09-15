Concurso Rainha da Primavera é uma das atrações do Cores & Sabores

Presidente Kennedy se prepara para receber o Cores & Sabores: Edição Festival da Primavera. Entre as principais atrações do evento está o tradicional Concurso Rainha da Primavera, que vai reunir candidatas entre 16 e 26 anos que moram no município.

A disputa busca valorizar a beleza, a elegância e o espírito da primavera durante a programação. As três primeiras colocadas receberão premiações em dinheiro. A vencedora do concurso ganhará R$ 3 mil. A segunda colocada receberá R$ 2 mil, enquanto a terceira colocada levará R$ 1 mil.

Leia também: Marataízes em Ação leva serviços gratuitos para moradores da Barra nesta quarta

A eleição da Rainha da Primavera acontece na quinta-feira (17), primeiro dia do festival, no Parque de Exposições de Presidente Kennedy.

Outras atrações

Além da escolha da representante da primavera, o público poderá acompanhar uma programação com música, gastronomia, empreendedorismo e feira de negócios.

Na abertura do evento, o público terá as apresentações do DJ Manux e da Banda Casaca. Na sexta-feira (18), a programação musical contará com Lucas Gomes e a Banda Royal Six.

O encerramento será no sábado (19), com shows do Grupo Samba Muleque e da Banda Show da Viola.

Durante os três dias, o Festival da Primavera também vai reunir empreendedores e opções gastronômicas, valorizando os participantes da feira e oferecendo atrações gratuitas para o público.

O Cores & Sabores: Edição Festival da Primavera será realizado no Parque de Exposições, em Presidente Kennedy. O evento é uma realização do Instituto SINDIMICRO, com correalização da Prefeitura de Presidente Kennedy e do Instituto Sustentabilidade Brasil.

A programoção oficial é assinada pelo portal AQUINOTICIAS.COM. A iniciativa conta ainda com apoio institucional da ADERES (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo) e do Governo do Estado do Espírito Santo.

Serviço

Cores & Sabores – Edição Festival da Primavera

Quando: Quinta-feira (17), sexta-feira (18) e sábado (19) de setembro.

Onde : Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES.

: Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES. Entrada : Gratuita todos os dias.

: Gratuita todos os dias. Instagram: @festivaldaprimaverakennedyes

Programação

Quinta-feira (17): Eleição da Rainha da Primavera, DJ Manux e Banda Casaca.

Sexta-feira (18): Lucas Gomes e Banda Royal Six.

Sábado (19): Grupo Samba Muleque e Banda Show da Viola.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui