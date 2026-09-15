Cidades

Concurso Rainha da Primavera é uma das atrações do Cores & Sabores

A disputa busca valorizar a beleza, a elegância e o espírito da primavera durante a programação.

Concurso Rainha da Primavera
Foto: Freepik

Presidente Kennedy se prepara para receber o Cores & Sabores: Edição Festival da Primavera. Entre as principais atrações do evento está o tradicional Concurso Rainha da Primavera, que vai reunir candidatas entre 16 e 26 anos que moram no município.

A disputa busca valorizar a beleza, a elegância e o espírito da primavera durante a programação. As três primeiras colocadas receberão premiações em dinheiro. A vencedora do concurso ganhará R$ 3 mil. A segunda colocada receberá R$ 2 mil, enquanto a terceira colocada levará R$ 1 mil.

Leia também: Marataízes em Ação leva serviços gratuitos para moradores da Barra nesta quarta

A eleição da Rainha da Primavera acontece na quinta-feira (17), primeiro dia do festival, no Parque de Exposições de Presidente Kennedy.

Outras atrações

Além da escolha da representante da primavera, o público poderá acompanhar uma programação com música, gastronomia, empreendedorismo e feira de negócios.

Na abertura do evento, o público terá as apresentações do DJ Manux e da Banda Casaca. Na sexta-feira (18), a programação musical contará com Lucas Gomes e a Banda Royal Six.

O encerramento será no sábado (19), com shows do Grupo Samba Muleque e da Banda Show da Viola.

Durante os três dias, o Festival da Primavera também vai reunir empreendedores e opções gastronômicas, valorizando os participantes da feira e oferecendo atrações gratuitas para o público.

O Cores & Sabores: Edição Festival da Primavera será realizado no Parque de Exposições, em Presidente Kennedy. O evento é uma realização do Instituto SINDIMICRO, com correalização da Prefeitura de Presidente Kennedy e do Instituto Sustentabilidade Brasil.

A programoção oficial é assinada pelo portal AQUINOTICIAS.COM. A iniciativa conta ainda com apoio institucional da ADERES (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo) e do Governo do Estado do Espírito Santo.

Serviço

Cores & Sabores – Edição Festival da Primavera

  • Quando: Quinta-feira (17), sexta-feira (18) e sábado (19) de setembro.
  • Onde: Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES.
  • Entrada: Gratuita todos os dias.
  • Instagram: @festivaldaprimaverakennedyes

Programação

  • Quinta-feira (17): Eleição da Rainha da Primavera, DJ Manux e Banda Casaca.
  • Sexta-feira (18): Lucas Gomes e Banda Royal Six.
  • Sábado (19): Grupo Samba Muleque e Banda Show da Viola.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

Festival da PrimaveraPrefeitura de Presidente Kennedy

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por