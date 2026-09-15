Concurso Rainha da Primavera é uma das atrações do Cores & Sabores
A disputa busca valorizar a beleza, a elegância e o espírito da primavera durante a programação.
Presidente Kennedy se prepara para receber o Cores & Sabores: Edição Festival da Primavera. Entre as principais atrações do evento está o tradicional Concurso Rainha da Primavera, que vai reunir candidatas entre 16 e 26 anos que moram no município.
A disputa busca valorizar a beleza, a elegância e o espírito da primavera durante a programação. As três primeiras colocadas receberão premiações em dinheiro. A vencedora do concurso ganhará R$ 3 mil. A segunda colocada receberá R$ 2 mil, enquanto a terceira colocada levará R$ 1 mil.
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A eleição da Rainha da Primavera acontece na quinta-feira (17), primeiro dia do festival, no Parque de Exposições de Presidente Kennedy.
Outras atrações
Além da escolha da representante da primavera, o público poderá acompanhar uma programação com música, gastronomia, empreendedorismo e feira de negócios.
Na abertura do evento, o público terá as apresentações do DJ Manux e da Banda Casaca. Na sexta-feira (18), a programação musical contará com Lucas Gomes e a Banda Royal Six.
O encerramento será no sábado (19), com shows do Grupo Samba Muleque e da Banda Show da Viola.
Durante os três dias, o Festival da Primavera também vai reunir empreendedores e opções gastronômicas, valorizando os participantes da feira e oferecendo atrações gratuitas para o público.
O Cores & Sabores: Edição Festival da Primavera será realizado no Parque de Exposições, em Presidente Kennedy. O evento é uma realização do Instituto SINDIMICRO, com correalização da Prefeitura de Presidente Kennedy e do Instituto Sustentabilidade Brasil.
A programoção oficial é assinada pelo portal AQUINOTICIAS.COM. A iniciativa conta ainda com apoio institucional da ADERES (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo) e do Governo do Estado do Espírito Santo.
Serviço
Cores & Sabores – Edição Festival da Primavera
- Quando: Quinta-feira (17), sexta-feira (18) e sábado (19) de setembro.
- Onde: Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES.
- Entrada: Gratuita todos os dias.
- Instagram: @festivaldaprimaverakennedyes
Programação
- Quinta-feira (17): Eleição da Rainha da Primavera, DJ Manux e Banda Casaca.
- Sexta-feira (18): Lucas Gomes e Banda Royal Six.
- Sábado (19): Grupo Samba Muleque e Banda Show da Viola.
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