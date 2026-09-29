China descobre novo dinossauro e caso chama atenção de cientistas

Um pequeno dinossauro com penas descoberto no nordeste da China está fornecendo novas pistas sobre a evolução das estruturas associadas ao voo. Batizado de Norellraptor barsboldi, o animal media cerca de 57 centímetros e pertence ao grupo dos microraptoríneos.

O fóssil chama atenção pelo estado de conservação. Além de estar quase completo, o exemplar preservou partes da plumagem, permitindo aos pesquisadores analisar com mais detalhes características anatômicas desses pequenos dinossauros.

O estudo publicado nesta terça-feira (29) na revista Nature Communications aponta semelhanças evolutivas entre os microraptoríneos e as aves. Entretanto, os pesquisadores identificaram que determinadas características apareceram em sequências diferentes nos dois grupos.

Os microraptoríneos eram pequenos dinossauros predadores com penas que viveram principalmente na região que hoje corresponde ao nordeste da China durante o Cretáceo Inferior. Alguns apresentavam penas longas tanto nos braços quanto nas pernas.

Ao comparar esses animais com as aves, os cientistas identificaram 194 mudanças evolutivas entre os microraptoríneos. Aproximadamente 30% delas também apareceram na linhagem das aves.

Apesar das semelhanças, a sequência dessas transformações não foi a mesma. Nos microraptoríneos, algumas mudanças nas mãos apareceram antes de outras alterações no esqueleto. Nas aves, o processo ocorreu em uma ordem diferente.

Os resultados indicam que características semelhantes relacionadas à locomoção aérea podem ter surgido por trajetórias evolutivas independentes, em vez de simplesmente seguirem um único padrão herdado de um ancestral comum.

Fóssil revela até idade do dinossauro

O estado de preservação também permitiu aos cientistas estimar a idade do Norellraptor barsboldi. Uma análise microscópica de um osso do antebraço apontou que o animal tinha pelo menos três anos quando morreu.

Um agricultor encontrou o fóssil próximo a Lamadong, na província chinesa de Liaoning. O exemplar, proveniente da Formação Jiufotang, foi doado em 2023 ao Museu da Universidade GEO de Hebei.

Apesar dos resultados, os pesquisadores destacam a necessidade de encontrar novos fósseis e realizar outras análises para verificar se o padrão observado também ocorreu em outros grupos de dinossauros próximos das aves.

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