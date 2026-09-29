Criança leva arma carregada dentro da mochila para creche
Funcionários perceberam que a criança estava manuseando a pistola e acionaram a polícia; ninguém ficou ferido e um dos responsáveis foi detido.
Uma criança levou uma pistola carregada dentro da mochila para uma creche em Canton, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (28). Funcionários perceberam a situação depois que a criança retirou a arma da mochila. Ninguém ficou ferido.
A equipe da creche agiu rapidamente e acionou a polícia. Os agentes foram até o local e apreenderam a pistola. Um dos pais da criança acabou detido após o episódio.
Segundo as autoridades, um dos responsáveis pela criança trabalha como policial na região. A polícia, no entanto, não informou se a pessoa detida é esse policial. Também não revelou se o responsável preso é o pai ou a mãe.
O chefe da polícia local, Joseph Bialy, afirmou que câmeras de monitoramento interno registraram a criança manuseando a arma. As autoridades não divulgaram as imagens.
“É chocante ver uma criança tão pequena manuseando uma arma de fogo”, declarou Bialy ao comentar o caso.
A polícia abriu uma investigação para descobrir como a pistola foi parar dentro da mochila. Conforme o chefe da corporação, as informações iniciais indicam que a arma apreendida não pertence ao arsenal utilizado pela polícia.
Depois do episódio, a direção da creche informou às autoridades que pretende reforçar os protocolos de segurança. Entre as novas medidas previstas está a revista das mochilas levadas pelas crianças. Segundo Bialy, o estabelecimento já adotava procedimentos de segurança antes do caso.
A investigação continua para esclarecer as circunstâncias e determinar como a criança teve acesso à arma carregada.
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