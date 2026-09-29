Criança leva arma carregada dentro da mochila para creche

Uma criança levou uma pistola carregada dentro da mochila para uma creche em Canton, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (28). Funcionários perceberam a situação depois que a criança retirou a arma da mochila. Ninguém ficou ferido.

A equipe da creche agiu rapidamente e acionou a polícia. Os agentes foram até o local e apreenderam a pistola. Um dos pais da criança acabou detido após o episódio.

Segundo as autoridades, um dos responsáveis pela criança trabalha como policial na região. A polícia, no entanto, não informou se a pessoa detida é esse policial. Também não revelou se o responsável preso é o pai ou a mãe.

O chefe da polícia local, Joseph Bialy, afirmou que câmeras de monitoramento interno registraram a criança manuseando a arma. As autoridades não divulgaram as imagens.

“É chocante ver uma criança tão pequena manuseando uma arma de fogo”, declarou Bialy ao comentar o caso.

A polícia abriu uma investigação para descobrir como a pistola foi parar dentro da mochila. Conforme o chefe da corporação, as informações iniciais indicam que a arma apreendida não pertence ao arsenal utilizado pela polícia.

Depois do episódio, a direção da creche informou às autoridades que pretende reforçar os protocolos de segurança. Entre as novas medidas previstas está a revista das mochilas levadas pelas crianças. Segundo Bialy, o estabelecimento já adotava procedimentos de segurança antes do caso.

A investigação continua para esclarecer as circunstâncias e determinar como a criança teve acesso à arma carregada.

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