Pancas recebe balão gigante inspirado na identidade capixaba

O público que prestigiar o 4º Festival de Balonismo de Pancas, que irá acontecer de 25 a 27 de setembro, no distrito de Laginha, no noroeste capixaba, poderá assistir à estreia de um balão de ar quente totalmente inspirado na bandeira do Espírito Santo, com as cores azul e rosa e o lema “Trabalha e Confia”. Intitulado “Descubra o Espírito Santo”, o balão estará totalmente inflado e integrado à programação do evento, que tem entrada gratuita.

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de transformar o balonismo em uma nova ferramenta de promoção turística, levando as cores, paisagens e identidade capixaba para eventos dentro e fora do Estado.

Leia também: Espírito Santo anuncia voo experimental direto entre Buenos Aires e Vitória

A iniciativa é da Up Explore, empresa capixaba ligada ao turismo de aventura, voo livre e balonismo, com sede em Baixo Guandu.

A realização do 4º Festival de Balonismo de Pancas é da Associação Turística de Pancas (ATURP), com apoio da Secretaria de Turismo e Cultura da prefeitura municipal.

A proposta é que, a partir de sua estreia em Pancas, o balão passe a participar de festivais, encontros e ações promocionais em diferentes regiões, levando consigo a imagem do Espírito Santo e despertando a curiosidade do público para conhecer seus destinos.

Turismo que ganha o céu

Idealizador do balão “Descubra o Espírito Santo”, o diretor da Up Explore, Raney de Freitas, atua desde 2016 na organização e promoção de eventos ligados ao voo livre. Ao longo desses anos, a experiência com competições nacionais e internacionais mostrou o potencial que os esportes aéreos possuem para movimentar o turismo e projetar o Espírito Santo para outros estados e países.

Baixo Guandu, por exemplo, tornou-se um dos destinos brasileiros conhecidos entre praticantes de parapente e asa-delta, recebendo pilotos de diversas nacionalidades ao longo dos anos. Agora, a intenção é aproveitar também o forte apelo visual e turístico do balonismo para ampliar essa divulgação em todo o Estado.

“Durante anos trabalhamos para trazer pilotos e eventos de voo livre para o Espírito Santo. Agora queremos utilizar o balonismo para ir ainda mais longe. O balão não foi pensado apenas para voar; ele foi pensado para divulgar o nosso Estado, nossas cidades e nossos destinos”, destaca Raney.

Estreia em Pancas

A escolha de Pancas para a primeira apresentação também reforça o conceito do projeto. O município reúne paisagens naturais marcantes e recebe mais uma edição de seu festival dedicado ao balonismo, criando o cenário ideal para a apresentação pública do novo balão.

Para Raney de Freitas, o esporte aéreo pode funcionar como porta de entrada para uma cadeia turística muito maior. Ele lembra que quem viaja para participar ou acompanhar um evento também utiliza hotéis, pousadas, restaurantes, comércio, transporte e outros serviços locais.

A partir da estreia em Pancas, a empresa pretende produzir registros do balão em diferentes cenários capixabas, associando a marca “Descubra o Espírito Santo” às paisagens e experiências encontradas no Estado. “Queremos que, quando esse balão aparecer no céu, as pessoas não enxerguem apenas uma bandeira. Queremos que tenham vontade de descobrir o Espírito Santo”, vislumbra o diretor.

Praça gastronômica

O 4º Festival de Balonismo de Pancas vai reunir aventura, música, gastronomia, cultura e muita emoção. Durante os três dias, o público poderá aproveitar a praça gastronômica do 2º Festival Raízes & Tradições, com uma variedade de sabores, encontros e experiências para toda a família.

4º FESTIVAL DE BALONISMO DE PANCAS:

Data: de 25 a 27 de setembro de 2026

de 25 a 27 de setembro de 2026 Local: Laginha de Pancas, Pancas, noroeste do Espírito Santo

Laginha de Pancas, Pancas, noroeste do Espírito Santo Entrada: gratuita

gratuita Realização: ATURP – Associação Turística de Pancas.

ATURP – Associação Turística de Pancas. Apoio: Prefeitura de Pancas – Secretaria de Turismo e Cultura

Programação

Sexta-feira (25/09)

07h – Apresentação para as escolas (Campo Operário)

16h – Voo competitivo

17h – Abertura do Festival

18h – Show com Renato Sabaini

19h30 – Abertura oficial com autoridades

20h – Night Glow

20h30 – Show com PicNic Dogs

22h30 – Show com André Violleti

Sábado (26/09)

06h – Voo competitivo

16h – Voo competitivo

17h – Abertura do Festival

18h – Apresentação folclórica do

Grupo Edelstein

18h30 – Show com Tanne Castro

20h30 – Night Glow

21h – Show com Igor Silverol

23h30 – Show com Matheus Araújo

Domingo (27/09)

06h – Voo competitivo

08h – Rapel no Balão

10h – Abertura do Festival

12h – Show com Sonorapan

15h – Show com Violada Bruta

16h – Último voo competitivo

17h30 – Show com Victor & Sander

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui