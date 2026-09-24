Pancas recebe balão gigante inspirado na identidade capixaba
Balão “Descubra o Espírito Santo” terá as cores azul e rosa e o lema “Trabalha e Confia” durante o 4º Festival de Balonismo de Pancas.
O público que prestigiar o 4º Festival de Balonismo de Pancas, que irá acontecer de 25 a 27 de setembro, no distrito de Laginha, no noroeste capixaba, poderá assistir à estreia de um balão de ar quente totalmente inspirado na bandeira do Espírito Santo, com as cores azul e rosa e o lema “Trabalha e Confia”. Intitulado “Descubra o Espírito Santo”, o balão estará totalmente inflado e integrado à programação do evento, que tem entrada gratuita.
O projeto foi desenvolvido com o objetivo de transformar o balonismo em uma nova ferramenta de promoção turística, levando as cores, paisagens e identidade capixaba para eventos dentro e fora do Estado.
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A iniciativa é da Up Explore, empresa capixaba ligada ao turismo de aventura, voo livre e balonismo, com sede em Baixo Guandu.
A realização do 4º Festival de Balonismo de Pancas é da Associação Turística de Pancas (ATURP), com apoio da Secretaria de Turismo e Cultura da prefeitura municipal.
A proposta é que, a partir de sua estreia em Pancas, o balão passe a participar de festivais, encontros e ações promocionais em diferentes regiões, levando consigo a imagem do Espírito Santo e despertando a curiosidade do público para conhecer seus destinos.
Turismo que ganha o céu
Idealizador do balão “Descubra o Espírito Santo”, o diretor da Up Explore, Raney de Freitas, atua desde 2016 na organização e promoção de eventos ligados ao voo livre. Ao longo desses anos, a experiência com competições nacionais e internacionais mostrou o potencial que os esportes aéreos possuem para movimentar o turismo e projetar o Espírito Santo para outros estados e países.
Baixo Guandu, por exemplo, tornou-se um dos destinos brasileiros conhecidos entre praticantes de parapente e asa-delta, recebendo pilotos de diversas nacionalidades ao longo dos anos. Agora, a intenção é aproveitar também o forte apelo visual e turístico do balonismo para ampliar essa divulgação em todo o Estado.
“Durante anos trabalhamos para trazer pilotos e eventos de voo livre para o Espírito Santo. Agora queremos utilizar o balonismo para ir ainda mais longe. O balão não foi pensado apenas para voar; ele foi pensado para divulgar o nosso Estado, nossas cidades e nossos destinos”, destaca Raney.
Estreia em Pancas
A escolha de Pancas para a primeira apresentação também reforça o conceito do projeto. O município reúne paisagens naturais marcantes e recebe mais uma edição de seu festival dedicado ao balonismo, criando o cenário ideal para a apresentação pública do novo balão.
Para Raney de Freitas, o esporte aéreo pode funcionar como porta de entrada para uma cadeia turística muito maior. Ele lembra que quem viaja para participar ou acompanhar um evento também utiliza hotéis, pousadas, restaurantes, comércio, transporte e outros serviços locais.
A partir da estreia em Pancas, a empresa pretende produzir registros do balão em diferentes cenários capixabas, associando a marca “Descubra o Espírito Santo” às paisagens e experiências encontradas no Estado. “Queremos que, quando esse balão aparecer no céu, as pessoas não enxerguem apenas uma bandeira. Queremos que tenham vontade de descobrir o Espírito Santo”, vislumbra o diretor.
Praça gastronômica
O 4º Festival de Balonismo de Pancas vai reunir aventura, música, gastronomia, cultura e muita emoção. Durante os três dias, o público poderá aproveitar a praça gastronômica do 2º Festival Raízes & Tradições, com uma variedade de sabores, encontros e experiências para toda a família.
4º FESTIVAL DE BALONISMO DE PANCAS:
- Data: de 25 a 27 de setembro de 2026
- Local: Laginha de Pancas, Pancas, noroeste do Espírito Santo
- Entrada: gratuita
- Realização: ATURP – Associação Turística de Pancas.
- Apoio: Prefeitura de Pancas – Secretaria de Turismo e Cultura
Programação
Sexta-feira (25/09)
- 07h – Apresentação para as escolas (Campo Operário)
- 16h – Voo competitivo
- 17h – Abertura do Festival
- 18h – Show com Renato Sabaini
- 19h30 – Abertura oficial com autoridades
- 20h – Night Glow
- 20h30 – Show com PicNic Dogs
- 22h30 – Show com André Violleti
Sábado (26/09)
- 06h – Voo competitivo
- 16h – Voo competitivo
- 17h – Abertura do Festival
- 18h – Apresentação folclórica do
- Grupo Edelstein
- 18h30 – Show com Tanne Castro
- 20h30 – Night Glow
- 21h – Show com Igor Silverol
- 23h30 – Show com Matheus Araújo
Domingo (27/09)
- 06h – Voo competitivo
- 08h – Rapel no Balão
- 10h – Abertura do Festival
- 12h – Show com Sonorapan
- 15h – Show com Violada Bruta
- 16h – Último voo competitivo
- 17h30 – Show com Victor & Sander
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