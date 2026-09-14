Cidade do Espírito Santo registra 16,1°C e tem a menor temperatura do ES no domingo
Santa Teresa registrou 16,1°C e liderou a lista das menores temperaturas do Espírito Santo no domingo (13), seguida por Venda Nova do Imigrante, com 17°C.
O domingo (13) começou com temperaturas mais amenas em diferentes regiões do Espírito Santo. Santa Teresa registrou 16,1°C, a menor temperatura entre as estações listadas no Estado.
Logo depois aparece Venda Nova do Imigrante, com mínima de 17°C. Em Afonso Cláudio, os termômetros marcaram 18,3°C.
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Marilândia registrou 19,5°C, enquanto a estação do Aeroporto de Vitória marcou 19,9°C. Entre as demais cidades da lista, São Mateus registrou 20°C e Vila Velha marcou 20,1°C.
No Sul do Estado, Alegre teve mínima de 20,4°C, enquanto Presidente Kennedy registrou 20,6°C.
Confira:
- Santa Teresa: 16,1°C
- Venda Nova do Imigrante: 17°C
- Afonso Cláudio: 18,3°C
- Marilândia: 19,5°C
- Vitória – Aeroporto: 19,9°C
- São Mateus: 20°C
- Vila Velha: 20,1°C
- Alegre: 20,4°C
- Presidente Kennedy: 20,6°C
- Vitória: 20,6°C
- Linhares: 21,1°C
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