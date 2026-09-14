Cidade do Espírito Santo registra 16,1°C e tem a menor temperatura do ES no domingo

O domingo (13) começou com temperaturas mais amenas em diferentes regiões do Espírito Santo. Santa Teresa registrou 16,1°C, a menor temperatura entre as estações listadas no Estado.

Logo depois aparece Venda Nova do Imigrante, com mínima de 17°C. Em Afonso Cláudio, os termômetros marcaram 18,3°C.

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Marilândia registrou 19,5°C, enquanto a estação do Aeroporto de Vitória marcou 19,9°C. Entre as demais cidades da lista, São Mateus registrou 20°C e Vila Velha marcou 20,1°C.

No Sul do Estado, Alegre teve mínima de 20,4°C, enquanto Presidente Kennedy registrou 20,6°C.

Confira:

Santa Teresa: 16,1°C

Venda Nova do Imigrante: 17°C

Afonso Cláudio: 18,3°C

Marilândia: 19,5°C

Vitória – Aeroporto: 19,9°C

São Mateus: 20°C

Vila Velha: 20,1°C

Alegre: 20,4°C

Presidente Kennedy: 20,6°C

Vitória: 20,6°C

Linhares: 21,1°C

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