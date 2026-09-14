VÍDEO | Animal parecido com onça-parda é visto em rua de Cachoeiro

Moradores do bairro São Geraldo, em Cachoeiro de Itapemirim, ficaram assustados com o aparecimento de um animal semelhante a uma onça-parda na noite deste domingo (13). O felino cruzou uma rua próximo a uma lanchonete e chamou a atenção de quem estava na região.

Até o momento, não há confirmação técnica de que o animal registrado seja, de fato, uma onça-parda. O bairro São Geraldo possui uma extensa área de mata nativa, característica que pode favorecer a circulação de animais silvestres nas proximidades das áreas habitadas.

Leia mais: Muro de terraço desaba e quase atinge motociclistas no Centro de Alegre

Moradores também relatam que um animal com características semelhantes teria sido visto em propriedades localizadas no Alto São Geraldo ao longo da última semana. Não há, porém, confirmação de que se trate do mesmo felino.

A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Polícia Militar Ambiental para obter informações sobre o caso. Até o momento, não havia registro de solicitação de atendimento aos órgãos relacionados a esse avistamento.

O que fazer ao encontrar uma onça?

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) orienta que a pessoa mantenha a calma e não corra caso encontre uma onça-parda. O recomendado é oferecer espaço para que o animal possa escapar e se afastar lentamente, sem dar as costas para o felino.

A orientação também é não se aproximar, não tentar alimentar, tocar ou encurralar o animal. Caso ele não se afaste, a pessoa deve procurar parecer maior, levantando os braços, e recuar devagar. Crianças devem permanecer próximas aos adultos e não podem correr.

Em área urbana, moradores também devem evitar qualquer tentativa de captura por conta própria e manter distância, inclusive para permitir uma rota de fuga ao animal. Em uma situação de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada pelo 190, serviço disponível 24 horas.

A onça-parda (Puma concolor) ocorre em diferentes ambientes e pode aparecer eventualmente em áreas modificadas pela presença humana, como plantações e pastagens. O ICMBio registra que relatos de aproximação desses animais de áreas ocupadas por pessoas têm ocorrido em diferentes regiões do país.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui