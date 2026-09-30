Com apoio de Dr. Bruno, Wanderley ganha força para ser o deputado estadual do Caparaó

Na reta final do primeiro turno das eleições de 2026, o ex-vereador de Guaçuí e candidato a deputado estadual Wanderley Moraes (União) convocou a população do Caparaó e Sul do Espírito Santo para uma reflexão: a necessidade de votar em um deputado estadual que, de fato, represente as regiões na Assembleia Legislativa em 2027.

Nesta terça-feira (29), ao lado do deputado estadual e candidato a deputado federal Dr. Bruno Resende (União), o ex-vereador destacou as principais ações já desenvolvidas, em parceria com lideranças, na área da saúde e em defesa da melhoria da qualidade de vida da população da região.

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Entre os exemplos mencionados estão a articulação para investimentos na Santa Casa, na APAE, na Asguamar, o campo de futebol de São Tiago e o Lar dos Idosos.

Parceria por uma saúde cada vez melhor

Dr. Bruno Resende destacou a parceria construída com Wanderley na área da saúde. Segundo o deputado, os dois atuaram em frentes diferentes, mas com o mesmo propósito de cuidar da população.

“E foi no propósito, no cuidado pela vida, que nós nos encontramos, trabalhando e lutando contra o câncer, como médico, e você, como profissional de saúde, que nós salvamos várias vidas juntos”, afirma o parlamentar que também declarou apoio a candidatura de Wanderley.

Hospital do Câncer em Cachoeiro

A atuação da dupla na saúde também diretamente associada ao projeto de construção do Hospital do Câncer em Cachoeiro de Itapemirim, que tem como objetivo atender pacientes de diferentes municípios.

“E, na política, essa dupla continua fazendo a mesma coisa, trabalhando pela vida, com a construção do Hospital do Câncer em Cachoeiro de Itapemirim, que vai cuidar de todo o Sul do Espírito Santo”, afirma Dr. Bruno.

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