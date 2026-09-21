Cidades

Cachoeiro terá 1º October Fest com música, gastronomia e feira de negócios em outubro

Evento acontece de 9 a 12 de outubro, na Estação Ferroviária, em conjunto com a Feira de Negócios Capixaba (FECAP), e espera receber mais de 30 mil pessoas

Foto: Divulgação

Cachoeiro de Itapemirim se prepara para receber uma nova atração em seu calendário de eventos. Entre os dias 9 e 12 de outubro de 2026, a Estação Ferroviária será palco do 1º October Fest de Cachoeiro, realizado em conjunto com a Feira de Negócios Capixaba (FECAP).

A iniciativa é da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com o Instituto Sustentabilidade Brasil, com apoio da Aderes. A programação será realizada durante o feriadão e pretende reunir empreendedores de Cachoeiro e de municípios da região, além de oferecer atrações para moradores e visitantes.

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O público poderá encontrar uma programação diversificada, com boa gastronomia, agronegócio, choperias artesanais, food trucks, área kids e música, em um ambiente preparado para reunir negócios, lazer e entretenimento.

A expectativa dos organizadores é de que mais de 30 mil pessoas passem pelo evento durante os quatro dias. A proposta é também fomentar os empreendedores e estimular a movimentação econômica no município.

Para o secretário de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Wanderson Amorim, a realização do October Fest representa mais uma iniciativa para fortalecer a cidade como destino de eventos e turismo. “O 1º October Fest de Cachoeiro nasce com uma proposta muito especial: reunir cultura, gastronomia, música, lazer e negócios em um grande evento para toda a família. Ao lado da FECAP, vamos criar um ambiente de oportunidades para os empreendedores de Cachoeiro e da região, ao mesmo tempo em que oferecemos uma programação capaz de atrair moradores e visitantes.”

O secretário destaca ainda o impacto que um evento desse porte pode gerar para diferentes segmentos da economia local. “Mais do que uma festa, estamos trabalhando para que o October Fest seja uma ferramenta de desenvolvimento. A expectativa de receber mais de 30 mil pessoas mostra o potencial do evento para movimentar o comércio, a gastronomia, os serviços, a hotelaria e toda a cadeia ligada ao turismo. Queremos que Cachoeiro seja cada vez mais reconhecida pela capacidade de realizar grandes eventos e receber bem quem chega à cidade.”

A integração entre o October Fest e a Feira de Negócios Capixaba amplia a proposta do encontro, aproximando consumidores, empreendedores e empresas em uma programação que combina geração de negócios e entretenimento.

Com a realização no feriadão de 9 a 12 de outubro, a expectativa é de que Cachoeiro tenha um intenso movimento na Estação Ferroviária, consolidando o espaço como um dos principais pontos para a realização de eventos culturais, turísticos, gastronômicos e empresariais do município.

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