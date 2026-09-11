Combate ao crime organizado precisa chegar ao “andar de cima”, afirma Contarato

O candidato ao Senado Federal Fabiano Contarato (PT) foi o entrevistado desta sexta-feira (11) do Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com. Durante a entrevista, ele abordou temas relacionados à segurança pública e ao combate ao crime organizado, defendendo uma atuação mais integrada entre União, estados e municípios.

“A Polícia Militar exerce o policiamento ostensivo. A Polícia Civil atua na investigação dos crimes. A Polícia Federal possui competência específica para crimes de interesse da União. Defendo, entretanto, que a União exerça um papel maior de coordenação. A PEC da Segurança Pública pode contribuir para uma atuação integrada entre União, estados e municípios. Também defendo a inclusão das guardas municipais e dos agentes de trânsito no sistema de segurança pública. Eles estão nas ruas e, muitas vezes, acabam realizando atividades diretamente relacionadas à segurança”, afirma Contarato.

O candidato também propõe que o enfrentamento ao crime organizado avance para além dos responsáveis pela execução dos delitos. Segundo Contarato, as investigações precisam alcançar os responsáveis pelo financiamento, pela lavagem de dinheiro e pela estrutura que sustenta essas organizações.

“Não estamos mais falando apenas daquele criminoso que pratica um roubo à mão armada. Hoje existem organizações que atuam com lavagem de dinheiro, estruturas empresariais, escritórios de advocacia, tecnologia e influência política. Precisamos chegar ao chamado “andar de cima” dessas organizações. Quando fui presidente da CPI do Crime Organizado, defendi justamente isso: precisamos investigar quem está por trás das estruturas criminosas. É necessário responsabilizar todos aqueles que tenham envolvimento com organizações criminosas, independentemente de posição política ou institucional”, explica o candidato.

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