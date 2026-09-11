Combate ao crime organizado precisa chegar ao “andar de cima”, afirma Contarato
O candidato também defende uma atuação mais integrada entre União, estados e municípios.
O candidato ao Senado Federal Fabiano Contarato (PT) foi o entrevistado desta sexta-feira (11) do Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com. Durante a entrevista, ele abordou temas relacionados à segurança pública e ao combate ao crime organizado, defendendo uma atuação mais integrada entre União, estados e municípios.
“A Polícia Militar exerce o policiamento ostensivo. A Polícia Civil atua na investigação dos crimes. A Polícia Federal possui competência específica para crimes de interesse da União. Defendo, entretanto, que a União exerça um papel maior de coordenação. A PEC da Segurança Pública pode contribuir para uma atuação integrada entre União, estados e municípios. Também defendo a inclusão das guardas municipais e dos agentes de trânsito no sistema de segurança pública. Eles estão nas ruas e, muitas vezes, acabam realizando atividades diretamente relacionadas à segurança”, afirma Contarato.
O candidato também propõe que o enfrentamento ao crime organizado avance para além dos responsáveis pela execução dos delitos. Segundo Contarato, as investigações precisam alcançar os responsáveis pelo financiamento, pela lavagem de dinheiro e pela estrutura que sustenta essas organizações.
“Não estamos mais falando apenas daquele criminoso que pratica um roubo à mão armada. Hoje existem organizações que atuam com lavagem de dinheiro, estruturas empresariais, escritórios de advocacia, tecnologia e influência política. Precisamos chegar ao chamado “andar de cima” dessas organizações. Quando fui presidente da CPI do Crime Organizado, defendi justamente isso: precisamos investigar quem está por trás das estruturas criminosas. É necessário responsabilizar todos aqueles que tenham envolvimento com organizações criminosas, independentemente de posição política ou institucional”, explica o candidato.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726