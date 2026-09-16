Concurso Rainha da Primavera abre programação do Cores & Sabores em Presidente Kennedy
Evento terá três dias de programação com Concurso Rainha da Primavera, aulas-show com a chef Christian Schayder, praça de alimentação e atrações musicais.
Presidente Kennedy se prepara para receber o Cores & Sabores – Festival da Primavera 2026, com três dias de programação que reúne gastronomia, cultura, empreendedorismo e música.
Um dos principais destaques será o tradicional Concurso Rainha da Primavera, marcado para a noite de abertura.
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A competição reunirá candidatas de 16 a 26 anos que moram em Presidente Kennedy e integra uma das atrações mais tradicionais da programação.
Na quinta-feira, o festival e a Praça de Alimentação abrem às 18h. Às 19h, o público acompanha o Concurso Rainha da Primavera.
Depois da escolha, a programação musical continua com DJ Manux, às 20h, e Banda Casaca, às 22h.
Sexta-feira terá gastronomia e música
Na sexta-feira, o evento volta a abrir às 18h. Às 19h, a chef Christian Schayder comanda uma aula-show com foco na gastronomia regional.
Na sequência, Lucas Gomes sobe ao palco às 20h.
A noite termina com a Banda Royal Six, às 22h.
Sábado encerra programação com aula-show e shows
No sábado, o festival também começa às 18h, com a abertura da Praça de Alimentação. Às 19h, a chef Christian Schayder retorna para mais uma aula-show.
O Samba MLK se apresenta às 20h, enquanto a Banda Show da Viola encerra a programação às 22h.
Serviço
Cores & Sabores – Edição Festival da Primavera
- Quando: Quinta-feira (17), sexta-feira (18) e sábado (19) de setembro.
- Onde: Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES.
- Entrada: Gratuita todos os dias.
- Instagram: @festivaldaprimaverakennedyes
Programação
Quinta-feira (17)
- 18h – Abertura do Festival e da Praça de Alimentação
- 19h – Concurso da Rainha da Primavera
- 20h – DJ Manux
- 22h – Banda Casaca
Sexta-feira (18)
- 18h – Abertura do Festival e da Praça de Alimentação
- 19h – Aula Show com Chef Christian Schayder
- 20h – Lucas Gomes
- 22h – Royal Six
Sábado (19)
- 18h – Abertura do Festival e da Praça de Alimentação
- 19h – Aula Show com Chef Christian Schayder
- 20h – Samba MLK
- 22h – Banda Show da Viola
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