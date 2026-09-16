Concurso Rainha da Primavera abre programação do Cores & Sabores em Presidente Kennedy

Presidente Kennedy se prepara para receber o Cores & Sabores – Festival da Primavera 2026, com três dias de programação que reúne gastronomia, cultura, empreendedorismo e música.

Um dos principais destaques será o tradicional Concurso Rainha da Primavera, marcado para a noite de abertura.

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A competição reunirá candidatas de 16 a 26 anos que moram em Presidente Kennedy e integra uma das atrações mais tradicionais da programação.

Na quinta-feira, o festival e a Praça de Alimentação abrem às 18h. Às 19h, o público acompanha o Concurso Rainha da Primavera.

Depois da escolha, a programação musical continua com DJ Manux, às 20h, e Banda Casaca, às 22h.

Sexta-feira terá gastronomia e música

Na sexta-feira, o evento volta a abrir às 18h. Às 19h, a chef Christian Schayder comanda uma aula-show com foco na gastronomia regional.

Na sequência, Lucas Gomes sobe ao palco às 20h.

A noite termina com a Banda Royal Six, às 22h.

Sábado encerra programação com aula-show e shows

No sábado, o festival também começa às 18h, com a abertura da Praça de Alimentação. Às 19h, a chef Christian Schayder retorna para mais uma aula-show.

O Samba MLK se apresenta às 20h, enquanto a Banda Show da Viola encerra a programação às 22h.

Serviço

Cores & Sabores – Edição Festival da Primavera

Quando: Quinta-feira (17), sexta-feira (18) e sábado (19) de setembro.

Onde : Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES.

: Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES. Entrada : Gratuita todos os dias.

: Gratuita todos os dias. Instagram: @festivaldaprimaverakennedyes

Programação

Quinta-feira (17)

18h – Abertura do Festival e da Praça de Alimentação

19h – Concurso da Rainha da Primavera

20h – DJ Manux

22h – Banda Casaca

Sexta-feira (18)

18h – Abertura do Festival e da Praça de Alimentação

19h – Aula Show com Chef Christian Schayder

20h – Lucas Gomes

22h – Royal Six

Sábado (19)

18h – Abertura do Festival e da Praça de Alimentação

19h – Aula Show com Chef Christian Schayder

20h – Samba MLK

22h – Banda Show da Viola

Conheça as candidatas

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