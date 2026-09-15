Marataízes em Ação leva serviços gratuitos para moradores da Barra nesta quarta
A ação reúne atendimentos, orientações e atividades de cidadania, facilitando o acesso dos moradores aos serviços públicos.
A Prefeitura de Marataízes realiza, na quinta (17), mais uma edição do Marataízes em Ação. A iniciativa acontece a partir das 8h, na Praça da Barra, em frente à Caixa Econômica, com diversos serviços gratuitos para a população.
A ação reúne atendimentos, orientações e atividades de cidadania, facilitando o acesso dos moradores aos serviços públicos. Entre os serviços disponíveis estão auriculoterapia, vacinação, vacinação contra raiva para pets, teste de glicemia, verificação de pressão arterial e exame para detecção de câncer de boca.
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A programação também contará com atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), solicitação de emissão gratuita de certidões, orientações técnicas e alistamento militar.
Os moradores também poderão buscar informações sobre oportunidades por meio do SINE e dos cursos do Qualificar ES. Haverá ainda atendimento para emissão da carteirinha de transporte para idosos e pessoas com deficiência (PCD).
A ação oferecerá o Protocolo Geral para registro de situações dos bairros, além de serviços de limpeza das vias.
As equipes também realizarão um trabalho integrado nas residências, com orientações sobre arboviroses, tratamento e eliminação de possíveis criadouros do mosquito.
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