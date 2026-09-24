Condenado por matar sogros de ex-prefeito de Cachoeiro cometeu suicídio, afirma Polícia Civil

A morte do homem acusado de matar os sogros do ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim está sendo tratada inicialmente como suicídio, de acordo com informações da Polícia Civil.

Valmir Santana Ribeiro, de 39 anos, foi encontrado morto na quarta-feira (23), dentro da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Ele cumpria pena após ser julgado pelo crime de duplo homicídio e condenado a 67 anos de prisão.

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A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que adotou todas as medidas necessárias, incluindo a comunicação à família e o acionamento da Polícia Civil, responsável pela apuração da ocorrência.

O detento já havia passado anteriormente pelo sistema prisional. Ele permaneceu preso entre dezembro de 2019 e maio de 2024 por outros crimes.

Meses depois, Valmir voltou ao sistema prisional por causa dos homicídios no hotel. Desde outubro de 2024, ele permanecia custodiado na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

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