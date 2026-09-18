Cidades

Conheça as vencedoras do Concurso Rainha da Primavera em Presidente Kennedy

Beatriz Carneiro dos Santos foi eleita Rainha da Primavera 2026, ao lado de Yasmin Oliveira Mota e Maria Paula Conceição Rosa Santos, escolhidas como princesas.

Rainha e Princesas da Primavera de Presidente Kennedy
Foto: aquinoticias.com

O Concurso Rainha da Primavera foi um dos destaques da programação do Cores & Sabores – Festival da Primavera, em Presidente Kennedy, e terminou com a escolha de uma rainha e duas princesas.

As três vencedoras receberam premiações em dinheiro, além de faixas e presentes. A segunda princesa recebeu R$ 1 mil, faixa e presente. A primeira princesa ganhou R$ 2 mil, faixa e presentes. Já a Rainha da Primavera recebeu R$ 3 mil, faixa, coroa e presente.

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Beatriz Carneiro dos Santos conquistou o título de Rainha da Primavera 2026. Yasmin Oliveira Mota foi eleita Primeira Princesa da Primavera e Maria Paula Conceição Rosa Santos ficou com o título de Segunda Princesa da Primavera.

Beatriz Carneiro dos Santos – Rainha da Primavera
Yasmin Oliveira Mota – Primeira Princesa da Primavera
Maria Paula Conceição Rosa Santos – Segunda Princesa da Primavera

O concurso integrou a programação do Cores & Sabores: Festival da Primavera e reuniu jovens do município em uma das atrações mais tradicionais do evento.

SERVIÇO: Cores & Sabores: Edição Festival da Primavera

  • O que é: Festival com três dias de programação cultural, música ao vivo, feira de empreendedorismo, opções gastronômicas e o tradicional Concurso da Rainha da Primavera.
  • Quando: Quinta (17), sexta (18) e sábado (19) de Setembro.
  • Onde: Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES.
  • Entrada: Gratuita todos os dias.
  • Instagram do evento: @festivaldaprimaverakennedyes

Atrações:

Sexta-feira (18): Lucas Gomes, Banda Royal Six

Sábado (19): Grupo Samba Muleque e Banda Show da Viola

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Presidente Kennedy

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