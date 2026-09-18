Conheça as vencedoras do Concurso Rainha da Primavera em Presidente Kennedy

O Concurso Rainha da Primavera foi um dos destaques da programação do Cores & Sabores – Festival da Primavera, em Presidente Kennedy, e terminou com a escolha de uma rainha e duas princesas.

As três vencedoras receberam premiações em dinheiro, além de faixas e presentes. A segunda princesa recebeu R$ 1 mil, faixa e presente. A primeira princesa ganhou R$ 2 mil, faixa e presentes. Já a Rainha da Primavera recebeu R$ 3 mil, faixa, coroa e presente.

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Beatriz Carneiro dos Santos conquistou o título de Rainha da Primavera 2026. Yasmin Oliveira Mota foi eleita Primeira Princesa da Primavera e Maria Paula Conceição Rosa Santos ficou com o título de Segunda Princesa da Primavera.

Beatriz Carneiro dos Santos – Rainha da Primavera Yasmin Oliveira Mota – Primeira Princesa da Primavera Maria Paula Conceição Rosa Santos – Segunda Princesa da Primavera

O concurso integrou a programação do Cores & Sabores: Festival da Primavera e reuniu jovens do município em uma das atrações mais tradicionais do evento.

SERVIÇO: Cores & Sabores: Edição Festival da Primavera

O que é: Festival com três dias de programação cultural, música ao vivo, feira de empreendedorismo, opções gastronômicas e o tradicional Concurso da Rainha da Primavera.

Festival com três dias de programação cultural, música ao vivo, feira de empreendedorismo, opções gastronômicas e o tradicional Concurso da Rainha da Primavera. Quando: Quinta (17), sexta (18) e sábado (19) de Setembro.

Quinta (17), sexta (18) e sábado (19) de Setembro. Onde: Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES.

Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES. Entrada: Gratuita todos os dias.

Gratuita todos os dias. Instagram do evento: @festivaldaprimaverakennedyes

Atrações:

Sexta-feira (18): Lucas Gomes, Banda Royal Six

Sábado (19): Grupo Samba Muleque e Banda Show da Viola

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