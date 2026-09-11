Política Regional

Contarato critica juros elevados e defende mais incentivos a pequenos negócios

Ao comentar os impactos dos juros elevados sobre o consumo das famílias e os investimentos das empresas, Contarato também criticou a carga tributária enfrentada pelos pequenos negócios

O candidato ao Senado Federal Fabiano Contarato (PT) defendeu mudanças na política monetária brasileira e a adoção de medidas de incentivo para pequenos e médios empreendedores. A declaração foi dada nesta sexta-feira (11), durante entrevista ao Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com.

Ao comentar os impactos dos juros elevados sobre o consumo das famílias e os investimentos das empresas, Contarato também criticou a carga tributária enfrentada pelos pequenos negócios e defendeu uma revisão da tributação trabalhista.

“Defendo mudanças. A carga tributária brasileira ainda é muito elevada, principalmente para o pequeno e médio empreendedor, como o dono de uma padaria ou de um comércio que emprega 20 ou 30 pessoas. Existe não apenas a tributação da União, dos estados e dos municípios, mas também uma carga tributária trabalhista que precisa ser repensada. Estamos vivendo outro momento. A sociedade é dinâmica e não pode ficar presa a um modelo rígido. Precisamos ter políticas de incentivo maiores”, explica o candidato.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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