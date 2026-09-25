Convento da Penha terá programação especial para São Francisco de Assis; veja datas

Sandálias, terra e sementes ganharão um significado especial no Convento da Penha durante os primeiros dias de outubro. O Santuário preparou uma programação de quatro dias em homenagem a São Francisco de Assis, com tríduo, bênçãos e uma celebração no Campinho do Convento.

O tríduo acontece entre os dias 1º e 3 de outubro, sempre durante as missas das 15h30. A programação termina no domingo, dia 4, data dedicada a São Francisco de Assis, fundador da Ordem dos Frades Menores.

Tríduo começa com bênção de calçados

No dia 1º, a celebração terá como tema “Francisco de Assis: Missionário do Amor”. Os fiéis poderão levar sandálias ou outros calçados para receber uma bênção.

O símbolo faz referência à disposição de Francisco para seguir seu chamado e percorrer caminhos ao encontro dos pobres e daqueles que precisavam de esperança.

“Queremos fazer memória de que toda vocação começa quando alguém se dispõe a levantar-se e caminhar. Deus continua chamando para tantas formas de amar e servir”, explicou o guardião do Convento da Penha, Frei Gabriel Dellandrea, OFM.

No dia 2, o tríduo terá como tema “Francisco de Assis: O Cantor do Pai”. Desta vez, a terra será o símbolo da celebração. A proposta é recordar a origem comum das pessoas e a importância de cultivar e cuidar da vida e da criação.

Sementes serão abençoadas no terceiro dia

A última celebração do tríduo acontece no dia 3, também às 15h30. Com o tema “Francisco de Assis: Uma Semente de Vida Eterna”, os fiéis poderão levar sementes para serem abençoadas.

O elemento representa esperança, entrega e confiança. A programação relaciona o símbolo ao legado de Francisco, que permanece como inspiração para práticas de simplicidade, fraternidade, paz e cuidado com a criação.

Festa de São Francisco encerra programação

No dia 4 de outubro, o Convento da Penha encerra a programação com uma celebração às 9h, no Campinho. A missa terá como tema “São Francisco: peregrino da paz, irmão de todos, testemunha do Evangelho”.

Neste ano, as celebrações também fazem referência ao Ano Jubilar Franciscano pelos 800 anos do Trânsito de São Francisco, expressão utilizada para recordar sua passagem desta vida para a eternidade.

Segundo Frei Gabriel, os ensinamentos associados ao santo permanecem atuais e convidam os fiéis à reflexão sobre suas relações e atitudes.

“Quando Francisco reconhece que ‘o Amor não é amado’, ele não acusa, mas nos desperta. Ele nos recorda que o amor de Deus, tão gratuito e abundante, muitas vezes encontra corações distraídos, relações fragilizadas e uma humanidade que ainda aprende a amar de verdade”, afirmou.

Confira a programação

1º de outubro – 15h30

Tema: Francisco de Assis: Missionário do Amor

Símbolo para bênção: sandália ou calçado

2 de outubro – 15h30

Tema: Francisco de Assis: O Cantor do Pai

Símbolo para bênção: terra

3 de outubro – 15h30

Tema: Francisco de Assis: Uma Semente de Vida Eterna

Símbolo para bênção: semente

4 de outubro – 9h – Campinho do Convento

Celebração de São Francisco de Assis

Tema: São Francisco: peregrino da paz, irmão de todos, testemunha do Evangelho

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