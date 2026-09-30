Cores & Sabores fecha edição com 52 expositores e mais de R$ 83 mil em vendas

A Feira Cores & Sabores – Festival da Primavera encerrou sua edição de 2026 com balanço positivo em Presidente Kennedy. Durante três dias, o evento reuniu empreendedorismo, gastronomia, artesanato, cultura e música no Parque de Exposições Afonso Costalonga.

Realizado entre 17 e 19 de setembro, o festival recebeu público estimado em 1,5 mil pessoas. Ao todo, 52 expositores participaram da programação e ocuparam 51 estandes. Desse total, 16 atuaram no segmento de alimentação e outros 36 apresentaram produtos e serviços de diferentes áreas

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Um dos principais destaques do balanço veio das vendas. Os expositores declararam faturamento total de R$ 83.204,10 durante os três dias. A média chegou a R$ 1.603,23 por expositor. Os números foram levantados a partir das fichas de controle preenchidas pelos próprios participantes

Na quinta-feira (17), as vendas declaradas somaram R$ 25.123,60. Na sexta-feira (18), chegaram a R$ 28.825,60. Já no sábado (19), alcançaram R$ 29.254,90, o maior valor diário entre os números discriminados no relatório

Festival fortaleceu pequenos negócios

Além da movimentação financeira, o Festival da Primavera abriu espaço para produtos locais e pequenos empreendedores. Moradores de Presidente Kennedy e visitantes de outras localidades circularam pela feira ao longo dos três dias.

A programação também ajudou a integrar diferentes atividades. O público encontrou praça de alimentação, Concurso da Rainha da Primavera, aulas-show com o chef Christian Schayder e apresentações musicais. Entre as atrações estiveram Banda Casaca, Lucas Gomes, Banda Royal Six, Samba MLK e Banda Show da Viola.

O evento contou ainda com uma estrutura planejada para receber expositores e visitantes. O espaço reuniu áreas de gastronomia, artesanato, cultura e entretenimento, além dos ambientes destinados à circulação do público.

Divulgação supera 500 mil visualizações

O balanço também apontou resultados expressivos nas redes sociais. Entre 24 de agosto e 22 de setembro, os conteúdos relacionados ao evento acumularam 509.827 visualizações e alcançaram 70.699 contas

Nesse período, o perfil registrou ainda 11.845 interações, 2.051 compartilhamentos e 654 novos seguidores. Do total de visualizações, 86,9% partiram de pessoas que não seguiam o perfil, ampliando o alcance da divulgação para novos públicos.

A estratégia de comunicação também envolveu 100 chamadas de 60 segundos em rádio local, 12 horas de carro de som, investimento de R$ 1 mil em tráfego pago e publicações nos canais digitais do evento e das instituições parceiras.

Resultado positivo

A edição marcou a primeira feira realizada pela Aderes em Presidente Kennedy nesse formato. O projeto reuniu empreendedores, instituições, atrações culturais e a comunidade durante os três dias.

O relatório final destaca que a iniciativa fortaleceu os empreendedores, ampliou a divulgação de produtos e serviços e criou oportunidades comerciais no município. O documento também recomenda a continuidade da iniciativa em futuras edições.

A Feira Cores e Sabores – Festival da Primavera teve realização do Instituto Sindimicro, correalização da Prefeitura de Presidente Kennedy e do Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), promoção do Aqui Notícias e apoio da Aderes e do Governo do Espírito Santo.

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