HECI oferece 39 vagas em residências; inscrições começam em outubro

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) abriu os processos seletivos para os programas de Residência Médica, Multiprofissional e Uniprofissional com início previsto para março de 2027. Ao todo, são 39 vagas destinadas a profissionais da área da saúde.

As inscrições para os programas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional começam no dia 5 de outubro. Já para a Residência Médica, o prazo será aberto no dia 8. As inscrições para todos os programas terminam em 19 de outubro. Os editais estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), responsável pela organização dos processos seletivos.

Segundo a coordenadora do programa de Residência Multiprofissional do HECI, Daiana Meneguelli, considerando a média de inscritos nos anos anteriores, a expectativa é receber pelo menos 600 inscrições nesta seleção.

Para quem pretende disputar uma vaga, a coordenadora destaca a importância de começar a construir o currículo acadêmico ainda durante a faculdade. Atividades extracurriculares podem ser consideradas na pontuação do processo seletivo, conforme os critérios estabelecidos nos editais.

Residência Médica

A seleção para Residência Médica oferece vagas em seis especialidades. São 12 vagas para Clínica Médica, quatro para Anestesiologia, duas para Cirurgia Geral, duas para Medicina Intensiva, duas para Oftalmologia e uma para Neurologia. A taxa de inscrição é de R$ 500.

Residência Multiprofissional e Uniprofissional

Na Residência Multiprofissional em Atenção em Oncologia, são oferecidas três vagas para Enfermagem, duas para Farmácia, duas para Nutrição, duas para Fisioterapia, uma para Psicologia e uma para Serviço Social.

O programa de Saúde do Adulto e do Idoso, com ênfase em Atenção Cardiovascular, oferece uma vaga para cada uma das áreas de Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia. Já a Residência Uniprofissional em Odontologia Hospitalar disponibiliza duas vagas para cirurgião-dentista. O valor da inscrição para os programas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional é de R$ 300.

Prova

A prova objetiva está prevista para o dia 2 de novembro de 2026, a partir das 8h15. A aplicação será realizada na Faculdade Multivix Cachoeiro, localizada na BR-482, no bairro Álvaro Tavares (União). Os candidatos devem ficar atentos aos editais, que detalham os requisitos, documentos necessários, critérios de seleção e demais etapas dos processos. As datas previstas podem sofrer alterações, por isso é importante acompanhar as informações atualizadas nos sites do IBGP e do HECI.

IBGP: https://novo.ibgpconcursos.com.br/

HECI: www.heci.com.br

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