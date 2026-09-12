Criança de 1 ano com queimaduras graves é socorrida de helicóptero no ES

Uma criança de 1 ano precisou ser transferida por transporte aeromédico após sofrer queimaduras graves em um acidente doméstico em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O atendimento ocorreu na manhã desta sexta-feira (11), quando o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) foi acionado para realizar a transferência.

Segundo as informações repassadas às equipes de atendimento, a criança estava próxima ao fogão quando puxou uma panela que continha água quente. O utensílio caiu e o líquido atingiu o corpo da vítima, provocando queimaduras no rosto, no tórax e na mão direita.

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A criança recebeu os primeiros cuidados médicos e, conforme as informações do atendimento, estava estável e medicada no momento da transferência. Devido à gravidade das lesões e à necessidade de acompanhamento especializado, foi realizado o transporte aeromédico até Vitória.

O destino foi o Pronto-Socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória – Dra. Milena Gottardi (HINSG), unidade de referência no atendimento pediátrico no Espírito Santo.

A utilização da aeronave permitiu agilizar o deslocamento da criança até uma unidade especializada, garantindo atendimento adequado para o tratamento das queimaduras.

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